Интернет и мемы

ИИ Илона Маска обвинили в создании порнодипфейков с Тейлор Свифт

16:06

Генератор фото и видео Grok Imagine, разработанный компанией xAI Илона Маска, уличили в создании сексуализированных роликов с образом певицы Тейлор Свифт, причем без специального пользовательского запроса. Эксперты назвали это «не случайной, а умышленной мизогинией», пишет Би-би-си.

Издание ссылается на тестирование, проведенное ранее журналистами The Verge. Выяснилось, что при выборе нового режима spicy сервис создавал видео, в котором модель с лицом Свифт полностью обнажена, при этом запрос звучал как «Тейлор Свифт празднует Коачеллу с друзьями». Похожие результаты выдавались и при упоминании в запросах других знаменитостей.

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
Общество

Профессор права Даремского университета Клэр МакГлинн назвала происходящее «умышленной мизогинией» и напомнила, что xAI запрещает порнографическое использование образов реальных людей. По ее словам, компании вроде X могли бы предотвратить это, но «сознательно выбрали» не вводить ограничения.

Издание отмечает, что в Grok Imagine отсутствует полноценная проверка возраста, несмотря на вступившие в июле в Великобритании правила, обязывающие платформы с откровенным контентом использовать «технически надежные» методы верификации. Представители британского регулятора в сфере медиа и СМИ заявили, что знают о рисках генеративного ИИ и добиваются внедрения защитных мер.

В Великобритании уже действует запрет на дипфейки с изображением детей и созданные ИИ ролики для так называемой «порномести». Новая поправка, которую уже поддержало правительство, расширит запрет на все несогласованные порнографические дипфейки. Пока еще она не вступила в силу.

ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
Общество

В январе 2024 года дипфейки с лицом Свифт уже распространялись в X и Telegram, после чего X временно блокировала поиск по ее имени. По словам экспертов, именно этот инцидент стал причиной выбора певицы для тестирования Grok Imagine.

В начале июля чат-бот Илона Маска Grok оказался в центре скандала после того, как начал генерировать антисемитский контент, восхваляя Адольфа Гитлера и называя себя «МехаГитлером».

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
