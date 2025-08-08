Названы самые востребованные профессии в России

В первом полугодии 2025 года наиболее востребованными профессиями в России оказались продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и работе с клиентами и водители. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Headhunter.

По его данным, за первые шесть месяцев этого года российские работодатели опубликовали 358 тысяч вакансий продавцов-консультантов и кассиров. Для менеджерова по работе с клиентами было 348,5 тысяч вакантных мест, а для водителей — 157 тысяч.

В топ-5 профессий по востребованности также попали операторы колл-центров и бухгалтеры. Работодатели искали 153 и 140,8 тысяч таких специалистов соответственно. За ними идут такие профессии, как разнорабочий, врач, электромонтажник, кладовщик и слесарь.

При этом ранее стало известно, что спрос на обучение рабочим специальностям вырос среди россиян более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Так, люди стали чаще записываться на обучение по профессии слесаря, электрика и столяра. Вместе с ростом спроса на обучение выросло и количество предложений образовательных услуг.

В начале августа эксперты ​​сервиса «Авито Работа» назвали самые доходные профессии в России. По их данным, самыми высокооплачиваемыми среди офисных сотрудников стали аналитики. За ними идут инженеры и архитекторы. При этом наибольшее увеличение зарплаты зафиксировали у менеджеров по персоналу.

Кроме того, недавно компания Microsoft провела исследование о влиянии искусственного интеллекта на профессии и выявила наиболее подверженные риску исчезновения специальности. В их число вошли переводчики, историки, стюардессы, торговые представители различных услуг, писатели и другие профессии.

