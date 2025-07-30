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Общество

Россияне неожиданно заинтересовались рабочими специальностями

2 минуты чтения 11:32

В России резко вырос интерес к обучению рабочим специальностям. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного платформой «Авито услуги», которые публикует ТАСС.

«Наибольший интерес фиксируется к обучению по специальностям, востребованным в ключевых отраслях экономики. Во II квартале [2025 года] спрос на образовательные программы по подготовке плотников вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обучение профессии слесаря стало востребованнее на 57%, курсы электриков начали искать на 48% чаще, а интерес к столярному делу вырос на 40%», — сообщили авторы исследования.

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По их словам, за ростом спроса увеличилось и предложение соответствующих образовательных услуг. Так, количество объявлений, предлагающих обучение профессии плотника, выросло на платформе в четыре раза. В свою очередь, число предложений по обучению слесарей и столяров выросло в 2,5 раза, а электриков — в 3,5 раза.

Также растет спрос на обучение профессиям из сферы услуг бьюти-индустрии. Так, по результатам исследования, интерес к курсам ногтевого сервиса за год вырос более чем в три раза, а обучение профессии парикмахера стало востребованнее на 74%. На этом фоне в восемь раз выросло количество объявлений, предлагающих курсы мастеров маникюра.

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Кроме того, отметили авторы исследования, в три раза вырос интерес к обучению кондитерскому делу, а предложение в этой области увеличилось в шесть раз. Также зафиксирован значительный рост интереса аудитории платформы к курсам по таким профессиям как повар-пекарь и портной.

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