Microsoft назвал наиболее подверженные риску исчезновения из-за ИИ профессии

Компания Microsoft в своем отчете «Работа с ИИ: измерение профессиональных последствий генеративного ИИ», в котором исследуется влияние искусственного интеллекта на работу людей из разных сфер, назвала профессии, которые с большей вероятностью могут исчезнуть из-за развития технологий. Об этом сообщает CNBC Make it.

«Мы обнаружили, что наиболее распространенные виды работы, в которых люди обращаются к ИИ за помощью, включают сбор информации и написание текстов, в то время как наиболее распространенные виды деятельности, которые выполняет сам ИИ, — это предоставление информации и помощи, [снова] написание текстов, обучение и консультирование», — пишут исследователи в отчете.

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В топ-10 профессий, подверженных риску исчезновения из-за ИИ, попали устные и письменные переводчики, историки, стюардессы, торговые представители различных услуг, писатели и авторы текстов разных жанров, работники службы поддержки клиентов, программисты компьютерных числовых программных устройств, телефонные операторы, агенты по продаже билетов и туристические агенты, а также дикторы и радиоведущие.

CNBC Make it отмечает, что исследование Microsoft не означает, что ИИ полностью вытеснит людей из перечисленных выше профессий. В то же время эксперты советуют изучить полезные в той или иной профессии инструменты ИИ, чтобы уметь их применять в работе. Издание также пишет, что некоторые компании, например, Shopify, Duolingo и Fiverr, уже призывают — а иногда требуют, — чтобы их сотрудники использовали ИИ на работе.

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Отмечается, что исследование было проведено на основе около 200 тысяч анонимизированных и защищенных от несанкционированного доступа переписок между пользователями и Microsoft Bing Copilot, общедоступной системой генеративного ИИ.