Названы самые доходные офисные профессии

В России по итогам первого полугодия 2025 года аналитики стали самыми высокооплачиваемыми сотрудниками среди офисных специалистов. Об этом свидетельствуют данные экспертов сервиса «Авито Работа», которые проанализировали вакансии по ключевым офисным направлениям, пишет РБК.

Так, средняя зарплата, предлагаемая аналитикам, превысила 120 тысяч рублей, что на 20% выше уровня прошлого года. Второе место заняли инженеры со средней зарплатой свыше 107 тысяч рублей — рост составил 19% по сравнению с 2024 годом.

Доказана эффективность дополнительного выходного Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше Экономика 7 минут чтения

Замыкают тройку лидеров архитекторы, которым предлагают более 103 тысяч рублей. По данным аналитиков, их зарплаты выросли на 25% за год. Максимальный прирост зафиксирован у менеджеров по персоналу — 28%. Среднее предложение по зарплате для этой категории превышает 71 тысячу рублей.

В числе лидеров также оказались менеджеры по организации мероприятий, маркетологи и дизайнеры.

Эксперты «Авито Работа» отметили, что в исследование не включались профессии с большим разбросом доходов — например, некоторые айтишники, руководители и специалисты, значительная часть заработка которых формируется за счет процентов от сделок.

Методика анализа охватывала вакансии для специалистов с опытом работы от одного до трех лет и фиксированным графиком работы. При этом, как отмечается, в топовых позициях зарплатные предложения могут значительно превышать указанные средние значения.

Я переехала в Данию, и мне нравится Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная Общество 10 минут чтения

Ранее Росстат сообщил, что средняя зарплата в России составила 99,4 тысячи рублей. Самый высокий средний доход был зафиксирован в Чукотском автономном округе — 193,8 тысячи рублей, а также в Москве — 178,2 тысячи рублей. В то же время в Дагестане, Чечне и Ингушетии средняя зарплата не превышает 45,4 тысячи рублей.

В Росстате также рассказали, что медианная зарплата за апрель составила 73,9 тысячи рублей.