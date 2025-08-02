EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Названы самые доходные офисные профессии

2 минуты чтения 08:49

В России по итогам первого полугодия 2025 года аналитики стали самыми высокооплачиваемыми сотрудниками среди офисных специалистов. Об этом свидетельствуют данные экспертов сервиса «Авито Работа», которые проанализировали вакансии по ключевым офисным направлениям, пишет РБК.

Так, средняя зарплата, предлагаемая аналитикам, превысила 120 тысяч рублей, что на 20% выше уровня прошлого года. Второе место заняли инженеры со средней зарплатой свыше 107 тысяч рублей — рост составил 19% по сравнению с 2024 годом. 

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

Замыкают тройку лидеров архитекторы, которым предлагают более 103 тысяч рублей. По данным аналитиков, их зарплаты выросли на 25% за год. Максимальный прирост зафиксирован у менеджеров по персоналу — 28%. Среднее предложение по зарплате для этой категории превышает 71 тысячу рублей.

В числе лидеров также оказались менеджеры по организации мероприятий, маркетологи и дизайнеры.

Эксперты «Авито Работа» отметили, что в исследование не включались профессии с большим разбросом доходов — например, некоторые айтишники, руководители и специалисты, значительная часть заработка которых формируется за счет процентов от сделок. 

Методика анализа охватывала вакансии для специалистов с опытом работы от одного до трех лет и фиксированным графиком работы. При этом, как отмечается, в топовых позициях зарплатные предложения могут значительно превышать указанные средние значения.

Я переехала в Данию, и мне нравится
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
Общество10 минут чтения

Ранее Росстат сообщил, что средняя зарплата в России составила 99,4 тысячи рублей. Самый высокий средний доход был зафиксирован в Чукотском автономном округе — 193,8 тысячи рублей, а также в Москве — 178,2 тысячи рублей. В то же время в Дагестане, Чечне и Ингушетии средняя зарплата не превышает 45,4 тысячи рублей.

В Росстате также рассказали, что медианная зарплата за апрель составила 73,9 тысячи рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Любовь на чердаке
Криминал
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
00:01
Я переехала в Данию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
00:01 1 августа
Доказана эффективность дополнительного выходного
Экономика
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
17:00 31 июля
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Общество
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации
15:30 30 июля
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Общество
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
00:01 30 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования