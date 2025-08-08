Экс-министр обороны Великобритании заявил об угрозе принуждения Украины к уступкам

Мирные переговоры между Украиной, США и Россией чреваты принуждением Киева к нежелательным для него уступкам. Об этом, как пишет Telegraph, в интервью Times Radio заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он пояснил, что такой сценарий развития событий возможен в случае, если переговоры будут идти без участия представителей европейских стран.

«Да, такие опасения существуют. Именно поэтому я считаю, что в переговорах должна участвовать европейская ядерная держава — Франция или Великобритания. И [президент Дональд] Трамп, и [Владимир] Путин известны как умеющие запугивать и постоянно оказывающие давление на других», — отметил Уоллес. При этом он добавил, что противостояние Путина и Трампа украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которого Уоллес назвал «храбрым человеком», «вряд ли приведет к правильному результату».

Я три года работала на вахте, и это не для женщин Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт Общество 8 минут чтения

6 августа в Москве прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. После нее последний сообщил, о предложении встречи с Трампом, которое выдвинул глава Кремля. В последующие несколько дней американский Белый дом сообщил об ускоренном темпе подготовки встреч Трампа с Путиным и Зеленским.

По последним данным, встреча на уровне глав государств может состояться уже на следующей неделе в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Уиткофф поднимал тему трехсторонней встречи лидеров США, России и Украины, однако в Москве предложили сконцентрироваться на организации контактов Соединенных Штатов и России.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров Мир 7 минут чтения

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что территориальные уступки могут быть необходимой ценой сохранения суверенитета Украины. «Мы хотим, чтобы они выжили как независимая суверенная страна. И если возрождение Украины как независимого автономного государства сопряжено с какой-то ценой, <…> то так тому и быть», — сказал он. При этом чешский президент подчеркнул, что на данный момент Украина, несмотря на всю поддержку Запада, не в состоянии вернуть оккупированные Россией территории «в короткие сроки и без значительных жертв».