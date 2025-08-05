Чехия назвала потерю территорий необходимой ценой выживания Украины

На данный момент Украина, несмотря на всю поддержку Запада, не в состоянии вернуть оккупированные Россией территории «в короткие сроки и без значительных жертв». Об этом в интервью Би-би-си заявил президент Чехии Петр Павел.

При этом, по его словам, потеря части своих территорий может стать необходимой ценой сохранения Украины, как суверенного государства. «Мы хотим, чтобы они выжили как независимая суверенная страна. И если возрождение Украины как независимого автономного государства сопряжено с какой-то ценой, <…> то так тому и быть», — сказал он.

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В то же время Павел подчеркнул, что Чехия никогда не признает российскими захваченные украинские земли, но оговорился, что подталкивать сейчас Украину к попытке вернуть свои территории силой «крайне несправедливо».

Павел повторил, что по-прежнему считает необходимым оказывать Украине всю возможную военную помощь. Он также заявил, что сейчас «войну невозможно выиграть на поле боя». Президент Чехии убежден, что наиболее мощным инструментом, способным заставить Москву сесть за стол переговоров, является экономическое давление со стороны Европы и США.

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Ранее Москва исключала любые территориальные уступки в ходе переговоров с Киевом, а условием для заключения мирного соглашения называла международное признание субъектами Российской Федерации Крыма, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Последний раз это условие было упомянуто в российской версии меморандума о прекращении огня, который был представлен на переговорах 2 июня в Стамбуле.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина никогда не признает захваченные территории российскими, но допускал, что часть утраченных земель Киеву удастся вернуть не на поле боя, а дипломатическим путем.