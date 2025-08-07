EN
Трамп потребовал быстро организовать встречу с Путиным

07:57

Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу встретиться. Об этом, как пишет CNN, ссылаясь на двух представителей Белого дома, он заявил во время встречи с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Помощники Трампа сразу же приступили к планированию этой встречи, сообщает телеканал со ссылкой на двух чиновников Белого дома. По их словам, Трамп призвал свою команду действовать быстро, несмотря на то, что обычно планирование поездок президента и таких важных встреч требует времени.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

«Этот путь был долгим и остается долгим, но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-подхода  в Овальном кабинете.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Трамп намерен организовать сначала встречу с Путиным, а затем их совместную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Место проведения встречи Путина и Трампа пока не определено, но, по данным CNN, стороны обсуждают несколько вариантов. В Белом доме сообщили, что переговоры могут пройти уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель.

«Белые женщины — люди третьего сорта»
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
Мир19 минут чтения

«Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Москве 6 августа. За несколько дней до этого Трамп дал Кремлю 10 дней на то, чтобы завершить войну в Украине. В противном случае американский президент пригрозил пошлинами России, а также странам, которые закупают российские нефть и газ.

