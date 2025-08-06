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Политика

Стали известны первые подробности встречи Путина и спецпосланника Трампа

2 минуты чтения 15:36 | Обновлено: 16:38

Переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа продлилась три часа. Первым итоги встречи оценил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 

«Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует», — написал Дмитриев в соцсети в Х.

В свою очередь, помощник Путина Юрий Ушаков рассказал РИА «Новости», что Уиткофф обсудил с Путиным украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

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Более подробно состоявшуюся встречу российская сторона, по словам Ушакова, прокомментирует после того, как Уиткофф доложит о результатах переговоров американскому президенту Дональду Трампу.

«С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», — добавил Ушаков.

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа — за два дня до истечения крайнего срока ультиматума, который Трамп поставил Путину.  Американский президент пообещал ввести санкции и повысить пошлины для России и стран, которые закупают российские энергоносители. 

Утром 6 августа Белый дом сообщил, что Трамп намерен выступить с заявлением из Овального кабинета. Это произойдет в 23:30 по московскому времени. О чем именно собирается говорить американский президент — пока неизвестно. Однако ранее он говорил, что примет окончательно решение по введению санкций в отношении России после переговоров в Москве.

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