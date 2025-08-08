Россиянин более двух лет насиловал своих дочерей

Суд в Воронеже признал жителя Борисоглебска виновным в сексуализированном насилии над двумя дочерьми, сообщил региональный Следственный комитет.

По версии следствия, мужчина насиловал своих дочерей с декабря 2021 года, на тот момент пострадавшим было семь лет и три года. Суд установил, что сексуализированное насилие продолжалось до апреля 2024 года.

В мае 2024 года одна из пострадавших девочек сообщила о насилии своему дедушке, пишет пресс-служба СК. После этого он обратился в правоохранительные органы, и силовики задержали подозреваемого.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (пункт «б» части 5 статьи 132 УК РФ). На время расследования суд поместил его в следственный изолятор.

Суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Он должен будет выплатить пострадавшим девочкам полтора миллиона рублей компенсации морального вреда. Также суд запретил ему работать с детьми в течение 10 лет.

В течение всего срока, который мужчина проведет в тюрьме и в колонии, он будет проходить принудительное лечение у психиатра, сказано в приговоре.

Ранее американские СМИ сообщили, что суд в штате Огайо признал бывшую учительницу Стефани Келленбергер виновной в сексуализированном насилии в отношении школьницы. По данным СМИ, женщина начала домогаться до ученицы, когда ей было 13 лет, а насилие началось после того, как ей исполнилось 14, и продолжалось до ее 16-летия.