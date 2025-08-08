EN
Россиянин более двух лет насиловал своих дочерей

2 минуты чтения 22:48

Суд в Воронеже признал жителя Борисоглебска виновным в сексуализированном насилии над двумя дочерьми, сообщил региональный Следственный комитет.

По версии следствия, мужчина насиловал своих дочерей с декабря 2021 года, на тот момент пострадавшим было семь лет и три года. Суд установил, что сексуализированное насилие продолжалось до апреля 2024 года.

«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
Мир19 минут чтения

В мае 2024 года одна из пострадавших девочек сообщила о насилии своему дедушке, пишет пресс-служба СК. После этого он обратился в правоохранительные органы, и силовики задержали подозреваемого.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (пункт «б» части 5 статьи 132 УК РФ). На время расследования суд поместил его в следственный изолятор.

Суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Он должен будет выплатить пострадавшим девочкам  полтора миллиона рублей компенсации морального вреда. Также суд запретил ему работать с детьми в течение 10 лет.

Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
Криминал6 минут чтения

В течение всего срока, который мужчина проведет в тюрьме и в колонии, он будет проходить принудительное лечение у психиатра, сказано в приговоре.

Ранее американские СМИ сообщили, что суд в штате Огайо признал бывшую учительницу Стефани Келленбергер виновной в сексуализированном насилии в отношении школьницы. По данным СМИ, женщина начала домогаться до ученицы, когда ей было 13 лет, а насилие началось после того, как ей исполнилось 14, и продолжалось до ее 16-летия.

Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50 7 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
