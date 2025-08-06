Учительница призналась в систематическом сексуализированном насилии над школьницей

Суд округа Ричленд в американском штате Огайо признал бывшую учительницу Стефани Келленбергер виновной в сексуализированном насилии над школьницей, сообщает журнал People со ссылкой на протокол судебного заседания. Согласно документу, Келленбергер признала вину, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным издания Mansfield News Journal, учительница начала домогаться до школьницы, когда ей было 13 лет. Первые эпизоды насилия произошли после того, как ей исполнилось 14 лет, и продлились до ее 16-летия — этот возраст считается в США возрастом согласия.

Последний круиз На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство Криминал 7 минут чтения

Прокуратура выдвинула против Келленбергер обвинения 21 пункту, связанному с сексуализированным насилием. Все эти преступления произошли с февраля 2020 по октябрь 2021 года.

Адвокат учительницы Джеймс Майер заявил в суде, что в этом деле «согласие не было проблемой», а «вопрос в возрасте». На уточняющий вопрос судьи, применялось ли в отношении ученицы насилие, прокурор Брайан Дав также заявил, что Келленбергер не применяла физическую силу.

Mansfield News сообщает, что суд предложил обвиняемой 12 лет тюрьмы либо 15 лет с возможностью освобождения через 10 лет при определенных условиях. Обвиняемая выбрала второй вариант. Окончательный приговор суд вынесет в октябре.

Мать нашла убийц дочери по ее дневнику Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку Криминал 6 минут чтения

По данным журналистов, в обмен на возможность досрочного освобождения через 10 лет Келленбергер пообещала никогда не приближаться к ученице в будущем. В случае нарушения запрета она может провести в тюрьме еще пять лет.

Издание добавило, что после освобождения Келленбергер должна будет отмечаться в офисе шерифа округа каждые 90 дней в течение всей жизни. Также в течение пяти лет после освобождения ее будут дополнительно контролировать.