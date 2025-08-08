EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: нетерпеливый Трамп вынужден внимательно слушать длинные монологи Путина

2 минуты чтения 15:42

Телефонные беседы президента США Дональда Трампа и Владимира Путина обычно проходят в дружественном тоне, но часто затягиваются на несколько часов из-за длинных монологов российского собеседника. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Один из неназванных высокопоставленных представителей администрации Трампа рассказал, что в ходе бесед американский президент часто заявляет о своей цели восстановить экономическое сотрудничество с Россией. Путин в ответ высказывает претензии и обозначает ключевые требования, такие как международное признание контроля России над Крымом и Донбассом, значительную часть которого она захватила у Украины, сказал собеседник газеты.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

По его словам, порой телефонные беседы затягиваются на несколько часов из-за длинных монологов Путина и необходимости перевода его речи на английский язык. Помощники Трампа утверждают, что «нетерпеливому и склонному перебивать» республиканцу, в такие моменты приходится «внимательно слушать».

«Путин действует очень методично. Он хорошо информирован, знает, о чем говорит. Когда хочет повлиять на человека, он просто говорит, говорит и говорит», — рассказал бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, который занимал эту должность во время первого срока республиканца.

Бывшая советница американского президента по вопросам России Фиона Хилл, в свою очередь, утверждает, что Путин тщательно изучил новую администрацию и понял, какие существуют рычаги давления на Трампа. «Путин сделал свою “домашнюю работу”. Он годами разбирался, кто такой Трамп», — отметила она.

По ее словам, частью стратегии Путина является продолжение войны с одновременной демонстрацией готовности к переговорам.

Газета напомнила, что 3 июля между Трампом и Путином состоялся довольно короткий по сравнению с другими, телефонный разговор — он продлился меньше часа. По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, между собеседникам «отсутствовало прежнее тепло». Хотя конфликта не возникло, республиканец, по его словам, завершил разговор «в растерянности, с нарастающим ощущением, что им просто манипулируют».

Позднее Трамп признал, что Путин в разговорах выражал заинтересованность в прекращении войны, но на деле поступал иначе. 

«Я прихожу домой, говорю первой леди: “Я сегодня говорил с Владимиром [Путиным]. У нас был прекрасный разговор”. А она отвечает: “Правда? Но только что снова был удар по [украинскому] городу”», — рассказывал американский президент.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

В июле Трамп объявил, что дает Путину 50 дней на прекращение огня в Украине, а затем сократил этот срок до пятницы, 8 августа. В случае провала США пригрозили ввести санкции против крупнейших покупателей российской нефти и газа. Эта мера, как сообщается, направлена на то, чтобы перекрыть Москве один из главных источников финансирования войны.

Накануне помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться «в ближайшие дни».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50 7 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования