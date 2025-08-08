СМИ: нетерпеливый Трамп вынужден внимательно слушать длинные монологи Путина

Телефонные беседы президента США Дональда Трампа и Владимира Путина обычно проходят в дружественном тоне, но часто затягиваются на несколько часов из-за длинных монологов российского собеседника. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Один из неназванных высокопоставленных представителей администрации Трампа рассказал, что в ходе бесед американский президент часто заявляет о своей цели восстановить экономическое сотрудничество с Россией. Путин в ответ высказывает претензии и обозначает ключевые требования, такие как международное признание контроля России над Крымом и Донбассом, значительную часть которого она захватила у Украины, сказал собеседник газеты.

По его словам, порой телефонные беседы затягиваются на несколько часов из-за длинных монологов Путина и необходимости перевода его речи на английский язык. Помощники Трампа утверждают, что «нетерпеливому и склонному перебивать» республиканцу, в такие моменты приходится «внимательно слушать».

«Путин действует очень методично. Он хорошо информирован, знает, о чем говорит. Когда хочет повлиять на человека, он просто говорит, говорит и говорит», — рассказал бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, который занимал эту должность во время первого срока республиканца.

Бывшая советница американского президента по вопросам России Фиона Хилл, в свою очередь, утверждает, что Путин тщательно изучил новую администрацию и понял, какие существуют рычаги давления на Трампа. «Путин сделал свою “домашнюю работу”. Он годами разбирался, кто такой Трамп», — отметила она.

По ее словам, частью стратегии Путина является продолжение войны с одновременной демонстрацией готовности к переговорам.

Газета напомнила, что 3 июля между Трампом и Путином состоялся довольно короткий по сравнению с другими, телефонный разговор — он продлился меньше часа. По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, между собеседникам «отсутствовало прежнее тепло». Хотя конфликта не возникло, республиканец, по его словам, завершил разговор «в растерянности, с нарастающим ощущением, что им просто манипулируют».

Позднее Трамп признал, что Путин в разговорах выражал заинтересованность в прекращении войны, но на деле поступал иначе.

«Я прихожу домой, говорю первой леди: “Я сегодня говорил с Владимиром [Путиным]. У нас был прекрасный разговор”. А она отвечает: “Правда? Но только что снова был удар по [украинскому] городу”», — рассказывал американский президент.

В июле Трамп объявил, что дает Путину 50 дней на прекращение огня в Украине, а затем сократил этот срок до пятницы, 8 августа. В случае провала США пригрозили ввести санкции против крупнейших покупателей российской нефти и газа. Эта мера, как сообщается, направлена на то, чтобы перекрыть Москве один из главных источников финансирования войны.

Накануне помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться «в ближайшие дни».



