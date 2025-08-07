EN
Кремль заявил о согласовании встречи Путина и Трампа

2 минуты чтения 11:19 | Обновлено: 11:47

Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться «в ближайшие дни». Об это рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», — заявил Ушаков.

По его словам, место проведения встречи уже выбрано, но о нем расскажут позже. При этом нет четкой даты, когда Путин и Трамп должны встретиться. Ушаков сообщил, что подготовка к встрече уже началась, и она может пройти на следующей неделе.

Помощник Путина также добавил, что вопрос трехсторонней встречи Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского затрагивали на встрече спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и Путина накануне, но Россия никак на него не отреагировала.

«Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двухсторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной», — заявил Ушаков.

О том, что Трамп хочет встретиться с Путиным на следующей неделе, а после этого — с ним и с Зеленским, стало известно накануне. По данным The New York Times, лидеры европейских стран на этих встречах присутствовать не будут. При этом Трамп потребовал от своих помощников организовать встречу быстро. СNN со ссылкой на неназванные источники писал, что инициатором встречи стала российская сторона.

РБК пишет, что на фоне новостей о запланированной встрече Путина и Трампа индекс Мосбиржи поднялся на 1,45% и на 11:40 по московскому времени торговался на уровне 2891,67 пункта.

