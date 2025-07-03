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Политика

Путин созвонился с Трампом

2 минуты чтения 19:21 | Обновлено: 19:30

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну в Украине. Звонок длился почти час, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

«В целом разговор как всегда между этими двумя лидерами шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, естественно, продолжат свое общение. Такая договоренность имеется», — заявил Ушаков.

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Он отметил, что Трамп в очередной раз поставил вопрос о важности скорейшего завершения войны, на что Путин ответил о «продолжающемся поиске переговорного решения конфликта». При этом Путин и Трамп пока не обсуждали возможность личной встречи, добавил Ушаков. В ходе разговора Путин также заявил, что ему необходимо добиться «устранения всех первопричин возникшей конфронтации».

Среди других тем, которые обсудили Путин и Трамп, — прохождение в сенате «большого красивого билля» Трампа, военный конфликт Израиля и Ирана и события в Сирии. Путин поздравил президента США с Днем независимости страны и заявил, что «Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности».

О том, что Путин и Трамп должны были провести телефонный звонок, стало известно днем 3 июля. Сначала об этом сообщил сам Путин во время посещения выставки в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», после чего Трамп подтвердил звонок.

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В прошлый раз Путин и Трамп созванивались 14 июня. Тогда их разговор продлился меньше часа. За это время они успели обсудить ситуацию на Ближнем Востоке в связи с ударами Израиля по Ирану. Также речь зашла о переговорах по поводу окончания войны между Россией и Украиной — Путин заявил, что Россия готова их продолжать. Однако никаких других результатов по итогам переговоров не было.

С февраля этого года Трамп и Путин созвонились шесть раз. Так, один из разговоров произошел после того, как СБУ провела на территории России операцию «Паутина» и атаковала несколько аэродромов в разных регионах. Трамп назвал этот разговор «хорошим», но добавил, что он «не приведет к немедленному миру».

Другой разговор с Путиным навел Трампа на мысль, что Путин не готов к окончанию войны в Украине. В мае The Wall Street Journal писал, что президент США впервые признал неготовность Путина к миру, однако не стал вводить новые санкции против России. Вместо этого он допустил, что может прекратить свое участие в переговорном процессе. С такими заявлениями он выступал и ранее.

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