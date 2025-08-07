EN
Интернет и мемы

Озвучена аудитория каналов в Max

21:57

Создавшие каналы в государственном мессенджере Max СМИ и проекты смогли привлечь в них менее 3% от своей аудитории в Telegram, пишет «Агентство» со ссылкой на результаты собственного исследования.

Отметку в 100 тысяч подписчиков на утро 6 августа преодолели лишь пропагандист Владимир Соловьев и Z-блогер Юрий Подоляка. Их совокупное число подписчиков в Telegram превышает 4,3 миллиона. Журналисты отмечают, что они не оценивали возможные накрутки подписчиков в Max.

«Агентство» отмечает, что каналы в Max появились у 90 изданий, блогеров и компаний. Сейчас эта функция государственного мессенджера находится в стадии тестирования — обычные пользователи не могут создавать свои каналы, а на первой стадии тестирования это позволили сделать лишь 50 проектам.

Лидеры по числу подписчиков в Max смогли привлечь на эту платформу лишь 2,4% от своей аудитории в Telegram, подсчитали журналисты. Третий по популярности канал в Max, Mash, обещает своим подписчикам в Telegram «ценные призы» за подписку. Остальные СМИ, проекты и компании пытаются завлечь аудиторию постами с рекламой в Telegram.

Некоторые из блогеров размещают в Max эксклюзивы, чтобы привлекать подписчиков с других платформ. Так, Z-военкор Александр Коц размещает на этой площадке видео из Курской области, которых нет в Telegram. Однако его аудитория, составляющая в Telegram 548 тысяч подписчиков, в Max равняется лишь около 14 тысячам пользователей.

В материале также отмечается, что в тестировании работы каналов в Max принимают участие и некоторые компании (Сбер, ВТБ, Газпромбанк, «Т-инвестиции», «Аэрофлот», «Золотое яблоко», Ozon travel). Ни один из их каналов не набрал 10 тысяч подписчиков, пишет «Агентство».

