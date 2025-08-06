Отношения между Россией и США значительно ухудшились во время президентства Джо Байдена. Так спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС рекордно долгое отсутствие личных встреч между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Ранее агентство подсчитало, что с момента инаугурации Трампа прошло уже шесть месяцев и 16 дней, однако встреча с Путиным до сих пор не состоялась. До этого самым продолжительным было ожидание первой встречи этих же лиц в первый президентский срок Трампа — тогда саммит состоялся спустя пять месяцев и 18 дней. В другие годы ожидание российско-американского саммита, как правило, занимало от одного до пяти месяцев.

Самый богатый должник в мире Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо? Экономика 15 минут чтения

«Вряд ли все-таки речь идет об особенной ситуации. Все-таки при предыдущей администрации в наших двусторонних отношениях произошло беспрецедентное ухудшение», — утверждает Песков.

По его мнению, при Байдене между Москвой и Вашингтоном «уровень отношений был понижен беспрецедентно, и в них накопилось беспрецедентное количество раздражителей».

С момента возвращения в Белый дом, Трамп несколько раз созванивался с Путиным, но еще не встречался с ним лично. Их последний разговор состоялся в начале июля. После телефонной беседы республиканец заявил, что «никакого прогресса» не случилось и разговором он «недоволен».

По словам американского президента, один из разговоров также навел его на мысль, что Путин не готов к окончанию войны в Украине. В мае The Wall Street Journal сообщил, что Трамп впервые публично признал нежелание Москвы заключать мир с Киевом, однако не стал вводить новые санкции. Вместо этого он допустил возможность выхода из переговорного процесса.

29 июля Трамп объявил, что у России есть десять дней на заключение мирного соглашения с Украиной. Срок ультиматума истекает 8 августа. В случае провала переговоров он пригрозил введением вторичных пошлин против России и ее торговых партнеров — «примерно на уровне 100%».

Тест на знание русских корней У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи? Мир 2 минуты чтения

Резкое ужесточение риторики Трампа в отношении Москвы вызвало скепсис как в его собственной администрации, так и среди европейских союзников. По мнению источников The Wall Street Journal, с момента возвращения Трампа в Белый дом Вашингтон ослабил контроль за соблюдением антироссийских санкций и не предпринял шагов к усилению давления, что ставит под сомнение его намерения добиться мира в Украине.

На данный момент в Москве с визитом находится специальный представитель Трампа Стив Уиткофф, от которого американский президент ожидает прорыва в переговорах. Как сообщил Financial Times источник, знакомый с ситуацией, Трамп «взбесится», если Уиткофф вернется «с пустыми руками».



