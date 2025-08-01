СМИ: ультиматум Трампа России вызвал скепсис в ЕС

Внезапная смена политики президента США Дональда Трампа в отношении России вызвала скепсис как в его собственной администрации, так и среди европейских чиновников. Они считают, что с момента возвращения Трампа в Белый дом в США не следили за соблюдением санкций против России и не предпринимали действия по усилению санкционного давления на Москву, что вызвало сомнения в планах республиканца добиться прекращения боевых действий в Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, Трамп «осознал, что не может полагаться на свои рабочие отношения» с Владимиром Путиным для достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Теперь, как утверждают они, американский президент решил ввести ультиматум против России, посчитав это «лучшим способом положить конец войне» в Украине.

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Ранее Трамп объявил, что у России есть всего 10 дней, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной. Срок истекает 8 августа. В противном случае американский президент пригрозил ввести в отношении России и ее торговых партнеров вторичные пошлины «примерно 100%».

Однако даже сам Трамп сомневается в том, что ультиматум как-то повлияет на решение России. «Не уверен, что санкции его [Путина] волнуют. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — заявил Трамп журналистам в Белом доме 31 июля.

Тем не менее, до сих пор не ясно, что на практике означает угроза Трампа ввести вторичные пошлины против России и как это соотносится с его торговой политикой, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что администрация Трампа не предпринимает даже базовых шагов для обеспечения соблюдения действующих санкций и не вводит новые ограничения в отношении компаний и лиц, помогающих Кремлю обходить режим.

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«По сути, США ввели ровно ноль новых санкций против России с 20 января», — заявил бывший сотрудник Госдепартамента и эксперт по санкциям Эдвард Фишман. По его словам, «на практике санкции были ослаблены» с момента возвращения Трампа в Белый дом.

В Белом доме тем временем настаивают, что давление на Москву сохраняется. По словам чиновников, именно «настойчивость» Трампа привела к первым с начала войны прямым переговорам между Москвой и Киевом, хотя прогресс в прекращении боевых действий так и не случился.