Белый дом анонсировал заявление Трампа

Американский президент Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета вечером 6 августа. Такое объявление на сайте Белого дома появилось на фоне визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву.
Согласно расписанию Трампа, заявление будет сделано 16.30 по Вашингтону (в 23.30 по Москве). Тема речи американского президента не названа.
Ранее Трамп заявил, что окончательное решение по антироссийским санкциям будет принято после переговоров в Москве. По его словам, дальнейшие шаги будут зависеть от итогов визита спецпосланника Стива Уиткоффа.
Источник Financial Times предупредил, что Трамп «взбесится», если Уиткофф вернется «с пустыми руками». По данным издания, в качестве «легкого первого шага» воздействия на Москву администрация США рассматривает возможность введения дополнительных мер против российского теневого флота.
Срок действия ультиматума, выдвинутого Трампом России, истекает 8 августа. Глава Белого дома утверждал, что если Кремль не выполнит его условия по урегулированию конфликта в Украине, Вашингтон введет против Москвы новые санкции. Тем не менее, Трамп выразил сомнение в том, что санкции могут как-то подействовать на Москву.
«Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — заявил он в беседе с журналистами.
29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России десять дней на достижение договоренностей по урегулированию конфликта в Украине. По его словам, Владимир Путин заинтересован в затягивании войны. Ранее Трамп устанавливал срок в 50 дней.
The New York Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, пишет, что введение США новых санкций против России — лишь один из возможных сценариев на случай, если срок ультиматума истечет, а перемирие в Украине так и не будет достигнуто. По его словам, санкции не являются неизбежными, поскольку администрация США «упорно добивается заключения сделки». Именно такой исход всегда рассматривался президентом как предпочтительный, добавил источник.