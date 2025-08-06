Белый дом анонсировал заявление Трампа

Американский президент Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета вечером 6 августа. Такое объявление на сайте Белого дома появилось на фоне визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Согласно расписанию Трампа, заявление будет сделано 16.30 по Вашингтону (в 23.30 по Москве). Тема речи американского президента не названа.

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Ранее Трамп заявил, что окончательное решение по антироссийским санкциям будет принято после переговоров в Москве. По его словам, дальнейшие шаги будут зависеть от итогов визита спецпосланника Стива Уиткоффа.

Источник Financial Times предупредил, что Трамп «взбесится», если Уиткофф вернется «с пустыми руками». По данным издания, в качестве «легкого первого шага» воздействия на Москву администрация США рассматривает возможность введения дополнительных мер против российского теневого флота.

Срок действия ультиматума, выдвинутого Трампом России, истекает 8 августа. Глава Белого дома утверждал, что если Кремль не выполнит его условия по урегулированию конфликта в Украине, Вашингтон введет против Москвы новые санкции. Тем не менее, Трамп выразил сомнение в том, что санкции могут как-то подействовать на Москву.

«Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — заявил он в беседе с журналистами.

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29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России десять дней на достижение договоренностей по урегулированию конфликта в Украине. По его словам, Владимир Путин заинтересован в затягивании войны. Ранее Трамп устанавливал срок в 50 дней.

The New York Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, пишет, что введение США новых санкций против России — лишь один из возможных сценариев на случай, если срок ультиматума истечет, а перемирие в Украине так и не будет достигнуто. По его словам, санкции не являются неизбежными, поскольку администрация США «упорно добивается заключения сделки». Именно такой исход всегда рассматривался президентом как предпочтительный, добавил источник.