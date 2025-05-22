СМИ: Трамп заявил о неготовности Путина к миру

Владимир Путин не готов к окончанию войны в Украине, так как считает, что он побеждает. Об этом, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, американский президент Дональд Трамп сообщил европейским лидерам после своего телефонного разговора с Путиным. До сих пор Трамп утверждал, что Путин хочет мира.

Несмотря на то, что Трамп впервые признал, что Путин не хочет заканчивать войну, он не стал вводить против России новые санкции. Ранее он неоднократно обещал усилить санкционное давление на Россию в случае отказа Москвы от мирного соглашения. Вместо этого он снова допустил свой выход из переговорного процесса. «Это не моя война. Мы ввязались в то, во что не должны были ввязываться», — заявил Трамп журналистам в понедельник после своего звонка Путину.

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Кроме того, он призвал продолжить переговоры по Украине на более низком уровне. В принадлежащей ему соцсети Truth Social он написал, что Ватикан выразил готовность организовать у себя очередной раунд переговоров.

Издание отмечает, что несмотря на отказ Трампа от давления на Россию, его телефонный разговор с Путиным принес определенные результаты. Так, европейские лидеры считают, что он помог внести ясность в позицию Путина по окончанию войны в Украине. Нежелание Москвы заканчивать конфликт дало понять Европе, что ей необходимо продолжать поддержку Киева.

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Двухчасовой телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 19 мая. Последний положительно оценил прошедшие переговоры, несмотря на то, что вопрос немедленного прекращения огня на них не затрагивался. После этого разговора власти ЕС и Великобритании объявили о введении новых санкций против России, в частности, против российского «теневого флота», который Москва использует для торговли нефтью в обход ограничений.