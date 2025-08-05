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Интернет и мемы

Экс-депутату приписали слова о вине Украины в извержениях вулканов на Камчатке

2 минуты чтения 19:18

Несколько украинских СМИ и телеграм-каналов сообщили, что бывший депутат Верховной Рады и Z-блогер Олег Царев якобы обвинил Украину в том, что из-за атак беспилотников ВСУ произошло извержение вулкана на Камчатке. В том числе об этом написал сайт «Телевизионной службы новостей», принадлежащей каналу 1+1.

«Холод» убедился, что для создания видео с заявлением Царева об извержении был использован его реальный ролик, опубликованный 5 июля на RuTube. В этом видео Царев рассуждал о прекращении поставок Украине некоторых видов американского оружия.

Видео: «Холод»

«Не исключено, что извержение вулкана на Камчатке — это результат ударов украинских БПЛА», — произносит Царев в смонтированном видео. Он якобы заявил, что сделал такой вывод, посмотрев интервью руководителя Главного управления украинской разведки Кирилла Буданова.

«То, что происходит на Камчатке, — это спецоперация США и Украины. И землетрясение, и извержение вулкана», — продолжил голос Царева.

Жесты и положение тела Царева в фейковом ролике в точности повторяют его движения в оригинальном видео. Однако мимика бывшего спикера парламента непризнанной «Новороссии» была исправлена, чтобы соответствовать речи о связи Украины и извержения на Камчатке.

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Землетрясение на Камчатке началось в ночь на 30 июля, его магнитуда составила 8,7. После этого на Гавайях, в Японии и на Курильских островах произошло цунами. Также на Камчатке начались извержения вулканов Ключевская Сопка и Крашенинникова. Для второго вулкана это извержение стало первым более чем за 500 лет.

О частичном прекращении американской военной помощи Украине стало известно 2 июля. Спустя неделю президент США Дональд Трамп объявил, что предоставит ВСУ больше оборонительного оружия, чтобы «обеспечить возможность защищаться».

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