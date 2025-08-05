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Мир

США ускорят строительство ядерного реактора на Луне

2 минуты чтения 21:39

Министр транспорта США Шон Даффи, исполняющий обязанности главы НАСА с 9 июля, сократил сроки на разработку и запуск лунного ядерного реактора. Об этом сообщает Politico со ссылкой на указ временного главы американского космического агентства, который до работы в правительстве Дональда Трампа был ведущим Fox News.

Согласно новому документу, NASA запросит у промышленности предложения по запуску к 2030 году ядерного реактора мощностью 100 киловатт. Ранее NASA изучало возможность к 2030 году подготовить к запуску реактор мощностью 40 киловатт.

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Высокопоставленный представитель НАСА, попросивший об анонимности, сказал Politico, что США борются за «победу во второй космической гонке».

Даффи в новом документе указал, что США могут отстать от Китая, разрабатывающего подобный проект вместе с Россией. Первая страна, которая установит ядерный реактор на Луне, сможет «объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать Соединенные Штаты», цитирует Politico рассуждения главы НАСА.

Также Даффи разработал директиву по ускорению замены Международной космической станции. НАСА планирует заключить как минимум два контракта с космическими компаниями, чтобы вывести новую станцию на орбиту к 2030 году. Если этот проект не будет реализован, своя космическая станция останется только у КНР.

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В конце июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов встретился с Даффи в США. Это была первая личная встреча глав российского и американского космических агентств за последние восемь лет.

Ранее Трамп отказался предлагать сенату утвердить на должность главы НАСА Джареда Айзекмана, близкого к главе SpaceX Илону Маску. СМИ сообщали, что после этого между Трампом и Маском начался конфликт, который привел к уходу последнего из Белого дома.

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