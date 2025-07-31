Трамп назвал экономику России мертвой и посоветовал Медведеву «следить за словами»

Президент США Дональд Трамп посоветовал бывшему президенту и нынешнему зампреду Совета безопасности России Дмитрию Медведеву «следить за словами». Он также предупредил российского политика, что тот «вступает на очень опасную территорию». Трамп упомянул Медведева в посте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

В сообщении Трамп высказался на тему возможных импортных пошлин, которыми он ранее грозил России и закупающей российскую нефть Индии.

«Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнеса друг с другом», — написал Трамп.

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После этого он обратился к Медведеву. «И скажите неудавшемуся бывшему президенту Медведеву, который думает, что он все еще президент, чтобы он следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!» — говорится в сообщении Трампа.

Ответ Медведева не заставил себя долго ждать. «Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», — написал зампред Совета безопасности России.

Комментируя «мертвую экономику» Индии и России Медведев посоветовал Трампу вспомнить фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, «как может быть опасна несуществующая в природе “мертвая рука”». Вероятно, он имел в виду созданную во время Холодной войны автоматизированную систему управления ответным ядерным ударом «Периметр».

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28 июля Трамп поставил Москве очередной ультиматум, заявив, что намерен ждать прогресса в достижении мира в Украине еще 10-12 дней. «Я собираюсь установить новый срок — примерно десять или двенадцать дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил Трамп журналистам в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На следующий день он повторил свои угрозы, сказав, что на заключение мирной сделки по Украине у Москвы осталось 10 дней. В противном случае Трамп пообещал ввести 100% пошлины, как в отношении российских товаров, так и для продукции из стран, которые продолжают закупать российские энергоносители — нефть, газ и ядерное топливо. Ранее он уточнял, что речь идет, в частности, о Китае, Индии и Бразилии.

После того, как Трамп в первый раз сократил срок ультиматума для России Медведев заявил, что президент США не может диктовать Москве, когда ей следует «садиться за стол переговоров».