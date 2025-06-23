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Политика

Трамп возмутился словами Медведева о возможных поставках Ирану ядерного оружия

2 минуты чтения 19:28 | Обновлено: 19:29

Президент США Дональд Трамп отреагировал на своей странице в соцсети Truth Social на слова председателя российского Совбеза Дмитрия Медведева о возможных поставках ядерного оружия Ирану. 

«Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России, небрежно бросался «словом на букву Н» (ядерное [от английского nuclear — Прим. «Холода»]!) и говорил, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно так говорил, или это просто плод моего воображения? Если он так сказал и если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне немедленно», — написал Трамп. Он добавил, что к слову «ядерное» нельзя относиться «небрежно».

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Ранее в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев написал, что несколько стран готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». При этом о каких именно странах шла речь, председатель Совбеза не уточнил. В своем посте он также утверждал, что США оказались втянутыми в новый военный конфликт «с перспективой наземной операции».

«С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, господин президент!» — говорилось в посте Медведева.

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Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, в свою очередь, заявил на полях XI международного форума «Примаковские чтения» о «нерушимости» стратегического партнерства России и Ирана и назвал удары США по Ирану «глубоко тревожным и неприемлемым проявлением попыток осуществить гегемонистские приемы по отношению к суверенному государству».

При этом на прошлой неделе пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что Иран не обращался за военной помощью к России, а договор о стратегическом партнерстве не предполагает «военной взаимопомощи ​​в таких ситуациях».

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