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Мир

Покупатель сумки за миллионы долларов рассказал о желании нанести «психологический ущерб» соперникам

2 минуты чтения 18:46 | Обновлено: 18:52

Японский предприниматель и бывший футболист Шинсуке Сакимото рассказал CNN, что старался нанести «психологический ущерб» конкурентам на торгах за оригинальную сумку Birkin от французского дома моды Hermès. 10 июля компания Сакимото за 10,1 миллиона долларов приобрела на аукционе сумку, которую Hermès в 1985 году разработал для актрисы Джейн Биркин.

«Это была самая дорогая покупка одного предмета в моей жизни. Это было очень волнительно, меня от этого просто тошнило», — сообщил генеральный директор компании по перепродаже предметов роскоши Valuence.

Аукцион Sotheby’s продлился 10 минут и сразу начался со ставки в миллион евро. Сакимото сказал, что ему «пришлось действовать агрессивно», чтобы победить. CNN отмечает, что своих конкурентов на торгах за сумку бизнесмен называл словами «враг» и «соперник».

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«Мы были почти на пределе, но в эти несколько минут мы разрабатывали стратегию, как нанести психологический урон нашим противникам и заставить их сдаться», — рассказал Сакимото.

По подсчетам победителя аукциона, эта покупка сделает его компанию более узнаваемой и принесет более десяти миллионов долларов в течение десяти лет. «Было очевидно, что победившая заявка побьет рекорд, а значит, об этом сообщат по всему миру», — сказал он. По его мнению, это понимали и другие восемь участников торгов.

Сакимото подчеркнул, что его компания не будет перепродавать сумку, в отличие от других предметов роскоши. Он сообщил, что не будет делать этот предмет «личной собственностью богатых» и планирует «сохранить это [произведение искусства] и поделиться им со всеми». CNN отмечает, что точные планы бизнесмен пока не разглашает.

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