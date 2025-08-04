Зоопарк попросил пожертвовать ему домашних животных в качестве корма для хищников

Зоопарк датского города Ольборг попросил местных жителей отдавать своих домашних питомцев в качестве корма для хищников, которых там содержат. Об этом сообщает АВС News.

По данным издания, такую просьбу в зоопарке объяснили необходимостью имитировать естественную пищевую цепочку «ради благополучия животных и профессиональной честности». В учреждении заверили, что питомцы будут «бережно умерщвлены» обученным персоналом.

«Куры, кролики и морские свинки составляют важную часть рациона наших хищников, особенно европейской рыси, которой нужна цельная добыча, напоминающая ту, на которую она охотится в дикой природе. <…> Таким образом, ничего не пропадает зря, и мы обеспечиваем естественное поведение, питание и благополучие наших хищников», — говорится в сообщении зоопарка в его аккаунте в фейсбуке.

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К посту прикреплено изображение кошки, а также ссылка на одну из страниц сайта зоопарка. На ней говорится, что зоопарк, помимо домашних животных, в качестве корма принимает лошадей. Причем в сообщении сказано, что из-за меняющихся потребностей учреждения в течение года на их прием «может возникнуть очередь». Кроме того, на сайте отмечается, что люди могут пожертвовать не более четырех кур, морских свинок и кроликов одновременно.

В комментариях к посту некоторые подписчики возмутились просьбой зоопарка. Один из пользователей соцсети поинтересовался, не хочет ли зоопарк начать принимать в качестве корма надоевших родителям детей. Другие комментаторы заявили, что людям нужно научиться брать на себя ответственность за своих питомцев. В то же время другие подписчики поддержали инициативу зоопарка, а некоторые из них рассказали, что уже отдавали учреждению своих питомцев.