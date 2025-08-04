СМИ: владелица магазина оставляет свет на ночь для помощи идущим домой женщинам

Владелица продуктового магазина в городе Чанша на юго-востоке Китая получила от жителей прозвище «тетушка уличного освещения», потому что уже 13 лет оставляет свет включенным на ночь, чтобы помогать людям находить дорогу в темноте. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
Издание сообщает, что 60-летняя Сунь Мэйхуа открыла магазин в Чанше 13 лет назад. В первый месяц работы некоторые молодые женщины начали говорить ей, что свет от магазина дает им чувство безопасности, когда они поздно возвращаются с работы. С тех пор Мэйхуа перестала отключать свет на ночь.
Мэйхуа начала закрывать магазин в два часа ночи, чтобы все жители успевали купить продукты после работы. А иногда она сама помогает маленьким девочкам добираться до дома.
Также Мэйхуа перенесла в магазин личный городской телефон, чтобы дети и пожилые люди могли бесплатно звонить домой. Она пояснила, что пенсионеры почти не пользуются мобильными телефонами, а детям часто запрещают брать их в школу. Телефоны настолько быстро изнашиваются, что ей приходится устанавливать новое устройство каждый год.
Местные жители рассказали SMTP, что хозяйка магазина бесплатно хранит у себя их ключи. Например, один из соседей рассказал, что у его семьи только один комплект ключей, и они оставляют его у Мэйхуа, когда уходят из дома.
SMTP сообщает, что Сунь Мэйхуа и ее муж живут в Чанше более 20 лет. Сначала у них не было постоянной работы, и они жили на пособие. Она сказала изданию, что почувствовала большую поддержку от окружающих, и хочет отблагодарить их.