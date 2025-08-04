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Интернет и мемы

В сети обсуждают возможную драку британских принцев

2 минуты чтения 15:48 | Обновлено: 15:49

Принц Гарри и Меган Маркл считают «порочащими и клеветническими замечаниями» информацию о том, что Гарри разбил нос принцу Эндрю и устроил с ним драку во время обеда королевской семьи в 2013 году, отмечает The Guardian.

Информация об этом появилась в субботу после публикации в таблоиде Daily Mail отрывка из книги Эндрю Лоуни, который создал биографию принца Эндрю. Причиной драки, по его информации, стали слова самого Эндрю — он якобы раскритиковал Меган Маркл, назвал ее оппортунисткой, «слишком старой» для Гарри, а его самого предостерег от совершения «самой большой ошибки» в жизни.

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Ссора, по данным Лоуни, началась из-за того, что Гарри потребовал от Эндрю высказать ему лично все, что он «сказал за спиной». В ответ Эндрю якобы сказал племеннику, что его брак с Меган Маркл не продлится больше месяца, а самого Гарри посчитал «сошедшим с ума». После обмена репликами между мужчинами якобы произошла драка, в ходе которой Гарри разбил Эндрю нос, утверждает автор книги.

Представитель Гарри и Маркл заявил, что эта информация не соответствует действительности. В комментарии указано, что принц Эндрю никогда не говорил таких слов о жене Гарри, а сами мужчины не вступали в «физическую драку». Супруги отправили официальное юридическое письмо в редакцию Daily Mail в связи с публикацией отрывка из книги.

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The Independent отмечает, что в книге также содержатся утверждения о том, что отношения между Гарри и Эндрю были напряженными и вне контекста обсуждений Маркл. Так Гарри якобы рассказывал своему брату, принцу Уильяму, что ненавидит Эндрю. Сам Уильям, по данным Лоуни, стремится «выселить» Эндрю из поместья Ройал-Лодж.

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