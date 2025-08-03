Три человека задержаны из-за видео на фоне горящей нефтебазы

Управление МВД по Краснодарскому краю объявило о розыске двух девушек, снявших видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере. Информация об этом размещена в официальном телеграм-канале ведомства.

В публикации девушки названы «отчаянными зуммерами», которых разыскивает полиция. Силовики пообещали провести проверку, установить личности девушек и дать их действиям правовую оценку. На видео есть и третий человек — мужчина. Его МВД в своей публикации не упоминало, однако позже отчиталось о задержании трех человек.

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Телеграм-каналы «Осторожно, новости», Mash, Baza и Shot писали о задержании девушек до официального подтверждения этой информации. По их данным, снявших ролик зовут Дарья и Карина, им 21 год и 19 лет соответственно. Журналисты не привели подтверждений этой информации, позже выяснилось, что задержан и появившийся на видео мужчина, а данные о возрасте девушек не точные. Протокол при этом составлен только на одну из девушек по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП). МВД отмечает, что молодые люди в возрасте от 19 лет до 21 года приехали в Адлер из Нижнего Тагила, а снявшей видео девушке 20 лет.

При этом полицейские обещают продолжить проверку и принять «процессуальное решение в рамках законодательства». На снятом силовиками видео автор ролика признается, что он записывался в состоянии алкогольного опьянения. Также все задержанные принесли извинения на камеру.

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Нефтебаза в Адлерском районе загорелась в ночь на 3 августа после атаки украинских беспилотников, о возгорании сообщал мэр Сочи Андрей Прошунин. Он же просил не снимать и не выкладывать видео процесса ликвидации последствий атаки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев писал о том, что обломки БПЛА повредили цистерну с нефтепродуктами.