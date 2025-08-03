EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Три человека задержаны из-за видео на фоне горящей нефтебазы

2 минуты чтения 19:15 | Обновлено: 19:28

Управление МВД по Краснодарскому краю объявило о розыске двух девушек, снявших видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере. Информация об этом размещена в официальном телеграм-канале ведомства.

В публикации девушки названы «отчаянными зуммерами», которых разыскивает полиция. Силовики пообещали провести проверку, установить личности девушек и дать их действиям правовую оценку. На видео есть и третий человек — мужчина. Его МВД в своей публикации не упоминало, однако позже отчиталось о задержании трех человек.

Последний круиз
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
Криминал7 минут чтения

Телеграм-каналы «Осторожно, новости», Mash, Baza и Shot писали о задержании девушек до официального подтверждения этой информации. По их данным, снявших ролик зовут Дарья и Карина, им 21 год и 19 лет соответственно. Журналисты не привели подтверждений этой информации, позже выяснилось, что задержан и появившийся на видео мужчина, а данные о возрасте девушек не точные. Протокол при этом составлен только на одну из девушек по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП). МВД отмечает, что молодые люди в возрасте от 19 лет до 21 года приехали в Адлер из Нижнего Тагила, а снявшей видео девушке 20 лет.

При этом полицейские обещают продолжить проверку и принять «процессуальное решение в рамках законодательства». На снятом силовиками видео автор ролика признается, что он записывался в состоянии алкогольного опьянения. Также все задержанные принесли извинения на камеру.

Я переехала в Данию, и мне нравится
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
Общество10 минут чтения

Нефтебаза в Адлерском районе загорелась в ночь на 3 августа после атаки украинских беспилотников, о возгорании сообщал мэр Сочи Андрей Прошунин. Он же просил не снимать и не выкладывать видео процесса ликвидации последствий атаки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев писал о том, что обломки БПЛА повредили цистерну с нефтепродуктами.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Мир
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
00:01
Тест на знание русских корней
Мир
Тест на знание русских корней
У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи?
17:00 2 августа
Любовь на чердаке
Криминал
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
00:01 2 августа
Я переехала в Данию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
00:01 1 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования