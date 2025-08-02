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Мир

Заблудившийся дайвер пять дней питался сырой рыбой в подводной пещере

2 минуты чтения 11:20

В Китае поисковая группа нашла и спасла дайвера, который пропал через пять минут после погружения в воду. Мужчина смог выжить благодаря воздушному карману в подводной пещере, где он пять дней питался живой рыбой. Об этом пишет South China Morning Post.

19 июля 40-летний любитель дайвинга по имени Ван погрузился в глубоководную реку вместе с другом. Спустя всего пять минут Ван бесследно исчез.

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По данным издания, полиция немедленно начала поисковую операцию. К ней были привлечены спасательная команда «Сюаньси Шугуан» и члены спецподразделения полиции города Байсе, расположенном в автономном районе Гуанси на юге Китая.

Сообщается, что спецотряд провел два глубоких погружения в систему подводных пещер, однако попытки оказались безуспешными. Во время второго спуска спасатели услышали слабый стук по камням. Они немедленно попросили отключить лодочные моторы, чтобы улучшить слышимость, но стуки больше не повторились.

Дайверы решили опуститься на глубину около 130 метров, однако и там ничего не обнаружили. Лишь на подъеме, примерно на 100-метровой отметке, они заметили сигнал от Вана — свет от фонарика. 

Позже выяснилось, что на глубине около девяти метров дайвер нашел вход в систему пещер, где был воздушный карман, позволявший ему дышать. Там он целых пять дней ждал спасения, питаясь живой рыбой.

По словам капитана спасательной команды Тяня Янлиня, мужчина действительно стучал по камням, когда заметил приближение спасателей. Однако те проплыли мимо и направились в более глубокие участки. 

Уже позже, заметив возвращавшихся спасателей, Ван выплыл к ним навстречу и посветил фонариком. В этот момент в баллоне у дайвера оставалось всего 4% кислорода. «Это был его последний шанс», — рассказал капитан спасательной команды.

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Мужчину вытащили на поверхность и доставили к берегу, откуда он самостоятельно, без помощи носилок, дошел до машины скорой помощи, что поразило медиков. По данным издания, первой просьбой Вана после спасения были слова: «У вас есть сигарета?»

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