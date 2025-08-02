Эксперт рассказала о влиянии на здоровье «кортизолового» коктейля из тиктока

Завирусившийся в социальных сетях Instagram и TikTok «кортизоловый» коктейль не обладает научно доказанным влиянием на уровень стресса человека, но входящие в его состав компоненты могут приносить пользу здоровью, пишет CNN со ссылкой на мнение доцента университета Джорджа Вашингтона Лианы Вэн.

Она отметила, что употребление ингредиентов «кортизолового» коктейля в большем количестве, чем обычно нужно организму, вряд ли принесет пользу человеку или действительно снизит уровень кортизола — науке такой эффект неизвестен.

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Такие коктейли обычно готовят из кокосовой воды, цитрусового сока, соли и газированной воды. Часто в их состав также добавляют порошок магния или винный камень. Инфлюенсеры убеждают зрителей, что напиток снижает уровень стресса, повышает энергию и делает сбалансированной работу надпочечников.

Вэн рассказала, что эти предположения строятся на информации о полезных свойствах каждого из ингредиентов коктейля. Входящий в их состав калий помогает поддерживать нормальный водно-электролитный баланс, витамин C действительно влияет на работу надпочечников, а магний восполняет запас минералов.

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Однако сам коктейль не обладает заявленными свойствами, а инфлюенсеры распространяют информацию о нем через не признанный термин «надпочечниковая усталость». Официальная медицина отрицает возможность самостоятельной «перегрузки» и утраты части функциональности надпочечников — их недостаточность связана с возникающими заболеваниями. Описываемые в соцсетях симптомы реальны, однако для их лечения необходимо обращаться к специалисту и искать настоящие причины усталости и стресса, считает Вэн.

Специалист предостерегла от употребления коктейля людей с хроническими заболеваниями почек и сердца, а также диабетом. Вэн отметила, что положительные отзывы о работе коктейля могут быть связаны с тем, что употребляющие его люди страдали от недостатка электролитов или жидкости, не исключен и эффект плацебо.