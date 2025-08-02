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Мир

Эксперты рассказали об опасном влиянии аномальной жары на мозг и нервную систему

2 минуты чтения 16:05 | Обновлено: 16:06

Аномальная жара, вызванная климатическими изменениями, оказывает серьезное влияние на мозг и нервную систему человека. Специалисты предупреждают, что высокая температура воздуха способна провоцировать агрессию, бессонницу, судороги и увеличивать риск смерти у пациентов с неврологическими заболеваниями. Об этом сообщает Би-би-си.

Невролог из Университетского колледжа Лондона Санджай Сисодия рассказал, что его пациенты с эпилепсией стали чаще жаловаться на обострение симптомов в жаркую погоду. «И я подумал: а почему, собственно, изменение климата не может влиять на мозг? В конце концов, столько процессов в мозге участвуют в том, как организм справляется с жарой», — сказал он.

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Врач подробно изучил научную литературу и выяснил, что целый ряд неврологических заболеваний, включая эпилепсию, инсульт, энцефалит, рассеянный склероз и мигрень, усугубляются из-за повышения температуры воздуха и влажности. Он отметил, что последствия климатических изменений для мозга уже становятся очевидными.

Так, во время аномальной жары в Европе в 2003 году около 7% избыточной смертности были напрямую связаны с неврологическими нарушениями. Кроме того, жара влияет и на другие функции мозга, делая людей более агрессивными, раздражительными и склонными к депрессии.

«Терморегуляция — это функция мозга, и она может нарушаться, если определенные участки мозга работают неправильно», — объяснил Сисодия.

Так, например, при некоторых формах рассеянного склероза изменяется базовая температура тела. На способность организма регулировать температуру влияют и некоторые препараты, применяемые для лечения неврологических и психических заболеваний, таких как шизофрения. Это, как объясняет врач, делает пациентов более уязвимыми к тепловому удару — гипертермии — и значительно повышает риск смерти, связанной с перегревом.

В ночное же время жара может нарушать сон человека, что влияет на его настроение и усугубляет симптомы некоторых заболеваний. «У многих людей с эпилепсией недостаток сна увеличивает риск приступов», — отметил невролог.

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Последние исследования указывают на то, что пожилые люди и лица с низким социально-экономическим статусом подвергаются повышенному риску смертности, связанной с жарой. Более жаркий климат также негативно влияет на здоровье младенцев еще до их рождения.

«Существует связь между экстремальной жарой и неблагоприятными исходами беременности, такими как преждевременные роды», — рассказала профессор глобального женского здоровья в Имперском колледже Лондона Джейн Херст. 

Она сослалась на одно из научных исследований, согласно которому, жара связана с увеличением числа преждевременных родов на 26%, что может приводить к задержкам нейроразвития и когнитивным нарушениям детей.

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