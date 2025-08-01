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Политика

Трамп анонсировал визит в Россию своего спецпосланника и пригрозил Москве санкциями

2 минуты чтения 10:29 | Обновлено: 12:46

Президент США Дональд Трамп заявил журналистом в Белом доме, что его спецпосланник Стив Уиткофф приедет в Россию после визита в Израиль в преддверии истечения срока ультиматума по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», — заявил Трамп на пресс-конференции. Других подробностей предстоящей встречи президент США не сообщил.

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Он добавил, что рассчитывает ввести новые санкции против России после истечения срока ультиматума, который Трамп поставил Кремлю относительно завершения войны в Украине. При этом он признал, что очередные ограничения вряд ли повлияют на Владимира Путина.

«У нас есть около восьми дней, так что да, мы собираемся ввести санкции. Не знаю, насколько санкции его беспокоят», — заявил Трамп.

Грядущий визит Уиткоффа в Россию станет пятым за этот год. В прошлый свой приезд в Россию в апреле Уиткофф встретился с Путиным и обсудил с ним возможность прямых переговоров с Украиной. При это еще до визита спецпосланника Трампа Путин допускал прямой диалог с Киевом на предмет введения моратория на удары по гражданским объектам.

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Другие визиты Уиткоффа в Россию состоялись в начале апреля, марте и феврале этого года. Во время первой из них целью спецпосланника было забрать из Москвы осужденного за «контрабанду и незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» преподавателя московской англо-американской школы и бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля.

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