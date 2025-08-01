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Мир

Женщина утопила в море находившуюся в коме трехлетнюю дочь

2 минуты чтения 19:47

В Греции многодетная мать выбросила в море свою трехлетнюю дочь, которая в тот момент находилась в коме. Об этом сообщает CNN Greece.

Тело ребенка нашли на пляже Эден, который расположен на южном побережье страны. Подозреваемая — женщина алжирского происхождения — была задержана полицией.

Она рассказала правоохранителям, что ее дочь заболела вечером 26 июля, а позже девочка пошла в ванную комнату, где поскользнулась, упала и ударилась головой. Однако несмотря на серьезную травму, женщина не повезла дочь в больницу, объяснив это тем, что она находится в стране нелегально и что у нее нет документов.

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CNN Greecе пишет, что женщину удалось задержать благодаря камерам наружного наблюдения. Полицейские изучили видео и установили, что она вместе с двумя несовершеннолетними детьми привезла дочь в коляске на пляж и бросила там. После чего на такси уехала домой.

После того как тело девочки нашли на пляже, судмедэксперты провели вскрытие, которое показало, что в легких ребенка были морская вода и песок. Телеканал сообщает, что это указывает на то, что когда мать привезла девочку на пляж, та была еще жива.

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Женщину задержали в пятницу утром, когда она выходила из многоквартирного дома с двумя маленькими детьми. Как сообщается, ее переведут в портовый отдел, который проводит предварительное расследование произошедшего. Двое других детей женщину пока находятся под защитой портовой полиции.

Полиция также разыскивает отца погибшей девочки. По данным телеканала ERT, он является гражданином Сирии. Канал предполагает, что мужчина совершал домашнее насилие в отношении всех членов своей семьи.

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