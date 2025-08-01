Убившему жену из ревности после встречи с одноклассниками мужчине вынесли приговор

В Кыргызстане суд вынес приговор в отношении 40-летнего мужчины, который из ревности к бывшему однокласснику убил свою 38-летнюю супругу Айзирек Эралиеву. Об этом сообщает госагентство «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

Отмечается, что 31 июля Узгенский районный суд приговорил убийцу к 18 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч сомов (91,7 тысячи рублей). Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: «убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии», «незаконное приобретение, сбыт или ношение холодного оружия», а также «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».

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Инцидент произошел еще в конце мая. По данным следствия, мужчина избил свою супругу после того, как она сходила на встречу выпускников, приревновав к бывшему однокласснику, а затем выстрелил в нее. Женщина умерла по дороге в больницу от полученных травм. У нее осталось пятеро детей.

Издание Turmush писало, что 26 мая женщина пришла на торжественную линейку вместе с супругом по случаю празднования 20-летия окончания школы, расположенной в айыльном аймаке Кызыл-Октябрь Узгенского района. Бывшие одноклассники убитой рассказали, что в тот день ее супруг вел себя агрессивно: ревновал, и контролировал с кем она фотографируется.

После линейки одноклассники решили продолжить празднование, однако, по их словам, Эралиева поторопилась домой и уехала вместе с супругом. Спустя менее двух часов женщину убили.

В этот же день блогер из Бишкека Айбек Уланов в соцсети Threads написал пост, который в милиции позже назвали «порочащим честь и достоинство погибшей женщины». «Как вы отреагировали бы, если спалили, что ваша жена на 20-летие окончания школы переспала с одноклассником?» — написал Уланов и прикрепил к посту арт-картинку погибшей.

Публикация вызвало массовое возмущение среди местных активистов, после чего силовики задержали Уланова и доставили в отделение милиции. Там он записал видео с извинениями и был отпущен домой.

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На следующий день ситуацией возмутились в парламенте страны. Депутат Айсулуу Мамашова потребовала привлечь Уланова к ответственности за «пропаганду ненависти к женщинам».

«Он ведет откровенную политику против женщин. Его должны были посадить за экстремизм. Посмотрите соцсети, там очень много тех, кто его поддерживает. Очень много тех, кто говорит: «Сама виновата». Так не должно быть. Как можно защищать человека, который убил мать своих детей? Я этого не понимаю. Во-вторых, почему вы отпустили Айбека Уланова? Оплатил ли штраф этот насильник?» — цитирует Мамашову издание 24.kg.

5 июня суд постановил водворить Уланова в СИЗО на один месяц.