Мужчина застрелил жену из ревности после встречи выпускников

В Кыргызстане милиция возбудила уголовное дело по факту убийства жительницы Кара-Кульджинского района Ошской области. По подозрению в совершении преступления был задержан муж убитой, сообщила пресс-служба Управления внутренних дел региона, пишет местное издание «Турмуш».

По данным пресс-службы, 26 мая в дежурную часть поступила информация о том, что 38-летняя жительница Кара-Кульджинского района умерла по пути в больницу от полученных травм. Милиция начала доследственную проверку, а затем возбудила уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемым оказался 40-летний супруг убитой женщины. Его водворили в изолятор временного содержания.

Согласно предварительным данным, между супругами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый сначала избил жену, а затем выстрелил в нее. Из какого оружия был совершен выстрел, в милиции сообщать отказались, сославшись на тайну следствия и проводимые следственные мероприятия.

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Издание «Кактус» со ссылкой на силовиков пишет, что причиной убийства могла стать ревность. Согласно предварительной версии, мужчина убил супругу после того, как она сходила на встречу выпускников, приревновав к бывшему однокласснику.

По данным «Турмуш», речь идет о торжественной линейке по случаю последнего звонка в одной из школ Узгенского района. Сообщается, что на мероприятии собрались бывшие одноклассники, в том числе жительница Кара-Кульджинского района, которая пришла вместе с мужем.

По словам бывших одноклассников, на протяжении всей встречи мужчина ревновал супругу и не отходил от нее. После линейки, завершившейся около полудня, одноклассники решили продолжить встречу в другом месте, но женщина не присоединилась к ним, а уехала домой вместе с супругом.

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«Не прошло и двух часов, как стало известно, что из-за разногласий муж застрелил А.Э. Мы слышали, что она пыталась защититься, получив ранения в область рук, которые впоследствии оказались раздроблены», — рассказали одноклассники убитой женщины. По их словам, супруги воспитывали шестерых детей.

