Мужчина застрелил жену из ревности после встречи выпускников

В Кыргызстане милиция возбудила уголовное дело по факту убийства жительницы Кара-Кульджинского района Ошской области. По подозрению в совершении преступления был задержан муж убитой, сообщила пресс-служба Управления внутренних дел региона, пишет местное издание «Турмуш».
По данным пресс-службы, 26 мая в дежурную часть поступила информация о том, что 38-летняя жительница Кара-Кульджинского района умерла по пути в больницу от полученных травм. Милиция начала доследственную проверку, а затем возбудила уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемым оказался 40-летний супруг убитой женщины. Его водворили в изолятор временного содержания.
Согласно предварительным данным, между супругами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый сначала избил жену, а затем выстрелил в нее. Из какого оружия был совершен выстрел, в милиции сообщать отказались, сославшись на тайну следствия и проводимые следственные мероприятия.
Издание «Кактус» со ссылкой на силовиков пишет, что причиной убийства могла стать ревность. Согласно предварительной версии, мужчина убил супругу после того, как она сходила на встречу выпускников, приревновав к бывшему однокласснику.
По данным «Турмуш», речь идет о торжественной линейке по случаю последнего звонка в одной из школ Узгенского района. Сообщается, что на мероприятии собрались бывшие одноклассники, в том числе жительница Кара-Кульджинского района, которая пришла вместе с мужем.
По словам бывших одноклассников, на протяжении всей встречи мужчина ревновал супругу и не отходил от нее. После линейки, завершившейся около полудня, одноклассники решили продолжить встречу в другом месте, но женщина не присоединилась к ним, а уехала домой вместе с супругом.
«Не прошло и двух часов, как стало известно, что из-за разногласий муж застрелил А.Э. Мы слышали, что она пыталась защититься, получив ранения в область рук, которые впоследствии оказались раздроблены», — рассказали одноклассники убитой женщины. По их словам, супруги воспитывали шестерых детей.