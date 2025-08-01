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Мир

Картофель произошел от томата

2 минуты чтения 14:11

Картофель оказался потомком томата и вида дикого картофеля Solanum Etuberosum, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование китайских ученых. Они выяснили, что скрещивание двух видов, которое привело к появлению картофеля, произошло около девяти миллионов лет назад в Андах.

«Томат — мать, а [дикий картофель] Etuberosum — отец. Но поначалу это было не очевидно», — заявил Саньвэнь Хуан, профессор Института сельскохозяйственной геномики в Шэньчжэне.

Фото: Ancient hybridization underlies tuberization and radiation of the potato lineage / Cell

У дикого и современного картофеля одинаковая надземная часть, однако у дикого вида нет клубней, которые делали бы его ценным продуктом питания. Ученые выяснили, что на формирование клубней влияет ген SP6A, обнаруженный у томата, и IT1, обнаруженный у Etuberosum.

Ученые отметили, что по отдельности эти гены не приводят к образованию клубней. В современном картофеле они находятся вместе, запуская процесс превращения подземных стеблей в питательные клубни.

Биолог из Гарвардского университета Джеймс Маллет назвал исследование «новаторским». Он отметил, что эта работа показывает, как гибридизация может приводить к появлению нового органа у растений и даже к образованию новой линии развития видов.

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Авторы исследования проанализировали 450 геномов культивируемых сортов картофеля и 56 геномов диких видов. Исследователь Чжиян Чжан подчеркнул, что его команде удалось собрать одну из крупнейших проанализированных коллекций дикого картофеля.

Хуан сообщил, что теперь его команда работает над проектом, который позволит картофелю размножаться семенами. Также ученые планируют перенести ген IT1 от дикого картофеля в томат, чтобы это растение смогло выращивать клубни.

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