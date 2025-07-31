Посвященная уборке видеоигра стала хитом

Пользователи полюбили видеоигру PowerWash Simulator, в которой нужно тщательно мыть грязные поверхности до идеальной чистоты. Те, кому уже удалось все отмыть до блеска, с нетерпением ждут релиза второй части. Феномен PowerWash Simulator исследует Financial Times.

Идея игры очень проста, отмечает издание. Участник с помощью мойки высокого давления очищает разные объекты. По словам автора статьи, он и сам уже несколько недель непрерывно «занимается уборкой». За это время он успел отмыть фургон, пожарную машину, пожарную станцию, сад, бунгало, особняк, карусель, колесо обозрения, рыболовное судно, древний памятник и даже НЛО. Дольше всего он отмывал станцию метро, потому что приходилось уделять много времени деталям в виде вентиляционных решеток, кабелей, рельсов, рекламных биллбордов и т.д.

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PowerWash Simulator предъявляет к пользователям четкие требования. Нельзя перейти к следующему заданию, пока предыдущий объект не очищен до блеска. По словам автора, особое удовлетворение ему приносит звук «динь», которым сопровождается полностью очищенный элемент в игре.

Игра вышла несколько лет назад, и с тех пор не теряет популярности. Журналисты The Guardian хвалили ее за медитативность и «удивительную терапевтичность». Процесс чистки всего на свете затягивает, а в финале возникает чувство удовлетворенности от завершенности и порядка, отмечало издание.

Фанаты PowerWash Simulator ожидают выхода сиквела о мойке под давлением во второй половине года. Создатели обещают улучшенную графику и звук, новые локации, возможность обустроить домашнюю базу, которую можно декорировать предметами мебели и коллекционными вещами. Кроме того, любителей отмывать поверхности ждет «новый пенящийся мыльный состав для удаления особо стойких загрязнений» и возможность проводить уборку совместно с другими игроками.

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Исследования показывают, что уборка — причем не только реальная, но и в форме симуляции — может положительно влиять на психологическое состояние человека. Это связано с тем, что повторяющиеся действия снижают тревожность, улучшают концентрацию и создают ощущение контроля над окружающей средой. Более того, похожий эффект дает даже просто наблюдение за процессом уборки.