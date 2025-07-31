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Мир

Ученые обнаружили «странные» новые формы жизни в глубинах океана

2 минуты чтения 16:20

Международная группа ученых обнаружила на дне Тихого океана на глубине более девяти километров «странные» формы жизни, сообщает Би-би-си. Исследовательской группой руководил китайский институт глубоководных исследований и инженерии, предоставивший батискаф «Фэндуже», способный работать на глубине свыше 10 километров в течение нескольких часов.

Исследователи сообщили, что увидели на большой глубине «поразительное» разнообразие живых существ. Команда ученых преодолела более двух с половиной километров на глубине от 5800 до 9533 метров.

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На дне океана ученым удалось снять множество живых существ, сообщает издание. В основном там обитают различные виды трубчатых червей и моллюсков, способные выживать без света и при большом давлении.

Некоторые виды ученые зарегистрировали впервые. Они сообщили, что планируют исследовать, каким образом эти существа проводят хемосинтез — преобразование неорганических веществ в энергию. Хемосинтез поддерживается с помощью сероводорода и метана, которые выделяются из разломов в земной коре.

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«Это захватывающе, особенно для ученого, изучающего глубины океана, отправиться в место, которое еще не исследовано человеком. Это прекрасная возможность открыть что-то новое. И то, что мы увидели, было поистине поразительным», — сообщил Би-би-си один из ведущих исследователей, доктор Сяотун Пэн.

Открытие группы ученых показало, что в глубоких частях океана существуют управляемые метаном экосистемы, пояснил изданию старший научный сотрудник Шотландской ассоциации морских наук Эндрю Свитман.

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