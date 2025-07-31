Радиоактивное осиное гнездо обнаружили в США

Рабочие на предприятии в Южной Каролине, где когда-то производились ключевые детали для ядерных бомб в США, обнаружили радиоактивное осиное гнездо. Об этом сообщает CNN.
Как пишет издание, американские чиновники заявили, что найденное гнездо не представляет опасности для кого-либо. Согласно отчету Министерства энергетики США, гнездо обнаружили на столбе рядом с резервуарами, в которых хранятся жидкие ядерные отходы, во время регулярной проверки уровня радиации на объекте Savannah River Site недалеко от города Эйкен.
По словам чиновников, уровень радиации в гнезде превышал допустимый федеральным законодательством в 10 раз. Рабочие опрыскали гнездо специальным веществом для убийства насекомых, удалили его и утилизировали как радиоактивные отходы. Ос в нем они не обнаружили.
В отчете министерства энергетики говорится, что утечки из резервуаров для отходов нет, и гнездо, вероятно, было радиоактивным из-за так называемого «наследия радиоактивного загрязнения на месте» — остаточной радиоактивности, сохранившейся с тех пор, когда объект работал в полную силу.
При этом наблюдательная группа Savannah River Site Watch заявила, что отчет в лучшем случае является неполным, поскольку в нем не указано, откуда взялось загрязнение, как осы могли с ним столкнуться и какова вероятность наличия другого радиоактивного гнезда, если где-то есть утечка.
Том Клементс, исполнительный директор группы, отметил, что важно определить тип осиного гнезда, поскольку одни осы строят гнезда из грязи, а другие используют другие материалы. Это, по его словам, может помочь определить, откуда именно взялось загрязнение.
СNN отмечает, что предприятие было открыто в начале 1950-х годов для производства плутониевых зарядов, необходимых для изготовления ядерных бомб в начале холодной войны с Советским Союзом. С тех пор объект произвел более 625 миллионов литров жидких ядерных отходов. Сейчас объект переориентировался на производство топлива для атомных электростанций.