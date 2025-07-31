EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Радиоактивное осиное гнездо обнаружили в США

2 минуты чтения 13:59

Рабочие на предприятии в Южной Каролине, где когда-то производились ключевые детали для ядерных бомб в США, обнаружили радиоактивное осиное гнездо. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, американские чиновники заявили, что найденное гнездо не представляет опасности для кого-либо. Согласно отчету Министерства энергетики США, гнездо обнаружили на столбе рядом с резервуарами, в которых хранятся жидкие ядерные отходы, во время регулярной проверки уровня радиации на объекте Savannah River Site недалеко от города Эйкен.

Я занималась сексом за наркотики
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
Общество7 минут чтения

По словам чиновников, уровень радиации в гнезде превышал допустимый федеральным законодательством в 10 раз. Рабочие опрыскали гнездо специальным веществом для убийства насекомых, удалили его и утилизировали как радиоактивные отходы. Ос в нем они не обнаружили.

В отчете министерства энергетики говорится, что утечки из резервуаров для отходов нет, и гнездо, вероятно, было радиоактивным из-за так называемого «наследия радиоактивного загрязнения на месте» — остаточной радиоактивности, сохранившейся с тех пор, когда объект работал в полную силу.

При этом наблюдательная группа Savannah River Site Watch заявила, что отчет в лучшем случае является неполным, поскольку в нем не указано, откуда взялось загрязнение, как осы могли с ним столкнуться и какова вероятность наличия другого радиоактивного гнезда, если где-то есть утечка.

Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации
Общество10 минут чтения

Том Клементс, исполнительный директор группы, отметил, что важно определить тип осиного гнезда, поскольку одни осы строят гнезда из грязи, а другие используют другие материалы. Это, по его словам, может помочь определить, откуда именно взялось загрязнение.

СNN отмечает, что предприятие было открыто в начале 1950-х годов для производства плутониевых зарядов, необходимых для изготовления ядерных бомб в начале холодной войны с Советским Союзом. С тех пор объект произвел более 625 миллионов литров жидких ядерных отходов. Сейчас объект переориентировался на производство топлива для атомных электростанций.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Общество
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации
15:30 30 июля
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Общество
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
00:01 30 июля
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Интернет и мемы
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису
17:10 29 июля
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Общество
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально
00:01 29 июля
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Мир
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
17:30 28 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования