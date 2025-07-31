Радиоактивное осиное гнездо обнаружили в США

Рабочие на предприятии в Южной Каролине, где когда-то производились ключевые детали для ядерных бомб в США, обнаружили радиоактивное осиное гнездо. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, американские чиновники заявили, что найденное гнездо не представляет опасности для кого-либо. Согласно отчету Министерства энергетики США, гнездо обнаружили на столбе рядом с резервуарами, в которых хранятся жидкие ядерные отходы, во время регулярной проверки уровня радиации на объекте Savannah River Site недалеко от города Эйкен.

Я занималась сексом за наркотики Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые Общество 7 минут чтения

По словам чиновников, уровень радиации в гнезде превышал допустимый федеральным законодательством в 10 раз. Рабочие опрыскали гнездо специальным веществом для убийства насекомых, удалили его и утилизировали как радиоактивные отходы. Ос в нем они не обнаружили.

В отчете министерства энергетики говорится, что утечки из резервуаров для отходов нет, и гнездо, вероятно, было радиоактивным из-за так называемого «наследия радиоактивного загрязнения на месте» — остаточной радиоактивности, сохранившейся с тех пор, когда объект работал в полную силу.

При этом наблюдательная группа Savannah River Site Watch заявила, что отчет в лучшем случае является неполным, поскольку в нем не указано, откуда взялось загрязнение, как осы могли с ним столкнуться и какова вероятность наличия другого радиоактивного гнезда, если где-то есть утечка.

Врачи пытались забирать органы у живых пациентов Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации Общество 10 минут чтения

Том Клементс, исполнительный директор группы, отметил, что важно определить тип осиного гнезда, поскольку одни осы строят гнезда из грязи, а другие используют другие материалы. Это, по его словам, может помочь определить, откуда именно взялось загрязнение.

СNN отмечает, что предприятие было открыто в начале 1950-х годов для производства плутониевых зарядов, необходимых для изготовления ядерных бомб в начале холодной войны с Советским Союзом. С тех пор объект произвел более 625 миллионов литров жидких ядерных отходов. Сейчас объект переориентировался на производство топлива для атомных электростанций.

