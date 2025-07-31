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Мир

Евросоюз изменит правила въезда

2 минуты чтения 12:19

На сайте Еврокомиссии сообщается, что с 12 октября в Евросоюзе начнут «постепенно» вводить автоматизированную систему, которая будет контролировать въезды и выезды из 29 стран Шенгенского соглашения с помощью биометрии и фото (EES).

В пресс-релизе сказано, что изменения в правилах въезда и выезда коснутся граждан не входящих в Евросоюз государств — в том числе россиян и беларусов. С введением EES им придется сдавать отпечатки пальцев и делать фотографии при въезде в Евросоюз, при этом в паспорта перестанут ставить штампы о въезде и выезде. Телеграм-канал «Улететь» отмечает, что сдавать биометрию нужно будет только при первом въезде в ЕС, после этого будет достаточно фотографии на границе. В то же время детям до 12 лет биометрию сдавать не нужно.

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«EES позволит модернизировать и улучшить управление внешними границами ЕС. Система будет предоставлять достоверные данные о пересечении границ, систематически выявлять лиц, превысивших срок пребывания, а также случаи подделки документов и удостоверений личности», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

В сообщении сказано, что страны-члены Евросоюза должны будут ввести новую систему контроля в течение полугода, начиная с 12 октября. Для развертывания системы Еврокомиссия будет сотрудничать с Агентством Европейского союза по оперативному управлению крупномасштабными IТ-системами в области свободы, безопасности и правосудия (eu-LISA).

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Также в Еврокомиссии пообещали по мере приближения к запуску системы проводить информационные кампании и мероприятия по повышению осведомленности о новых правилах.

«Улететь» отмечает, что пока остается открытым вопрос с небиометрическими паспортами россиян. Телеграм-канал пишет, что формально по ним должны пускать в страны Евросоюза, однако некоторые государства — Франция, Литва, Латвия, Чехия и другие — уже перестали пускать на свою территорию граждан России с пятилетними паспортами.

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