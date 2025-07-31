Минобороны России отчиталось о взятии ключевого города в Донецкой области Украины

Министерство обороны России отчиталось о взятии под контроль города Часов Яр, который находится в частично оккупированной Донецкой области Украины. Ранее газета The New York Times (NYT) называла этот населенный пункт «ключом» к развитию наступления российской армии в этом регионе.

«В результате наступательных действий “Южной” группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Площадь Часов Яра — почти 18 квадратных километров и он расположен на господствующих высотах в нескольких километрах от занятых ранее российскими войсками других форпостов украинской армии, в частности, Бахмута, а также в 60 километрах от оккупированного российской армией Донецка. Бои за город начались еще весной 2024 года.

Как писала NYT, взятие Часова Яра откроет российским войскам путь для наступления на Константиновку, которую газета называет основным узлом снабжения украинских войск на большей части восточного фронта.

«Часов Яр — это ключ, который откроет ворота для изнурительных и длительных сражений», — подчеркивал бывший полковник украинской армии, военный эксперт Сергей Грабский.

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Украинские власти надеялись, что возобновление военной помощи со стороны США позволит ВСУ стабилизировать оборонительные линии и удержать Часов Яр. Однако, судя по сообщениям российского Минобороны, сделать этого не удалось.

Украинские власти на момент публикации заметки не прокомментировали сообщение Минобороны России. РБК-Украина, ссылаясь на военное ведомство страны пишет лишь, что «оккупанты семь раз атаковали в районах Часова Яра, Миньковки, Новомаркового и в направлении Бондарного, Предтечино».