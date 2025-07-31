Тренера по карате обвинили в инсценировке ДТП для сокрытия убийства жены

Березовский городской суд Свердловской области арестовал тренера по карате Андрея Папста, обвиняемого в убийстве жены Алены, сообщает «Екатеринбург онлайн». Ранее госавтоинспекция региона написала в своем телеграм-канале, что 36-летняя женщина погибла при ДТП.

В понедельник полиция сообщила, что в Березовском 46-летний водитель автомобиля Nissan Leaf «выбрал небезопасную скорость», после чего потерял управление и врезался в столб. Силовики утверждали, что в результате аварии пассажирка автомобиля погибла на месте до того, как успела приехать скорая помощь.

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Автоинспекторы отметили, что водитель Nissan Leaf водит машину уже 22 года и ни разу не получал штрафы за нарушение ПДД. Полицейские пообещали провести дополнительную проверку инцидента.

Со ссылкой на следствие «Екатеринбург онлайн» сообщает, что Папст избил свою жену около их дома, а после этого задушил. После этого, по версии СК, мужчина переоделся, вернулся на место убийства на машине и погрузил в нее тело Алены.

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Сегодня прокуратура Свердловской области сообщила, что жена водителя, тело которой было обнаружено во время аварии, на самом деле погибла от механической асфиксии. После этого следствие возбудило против мужчины дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). По этой статье ему грозит до 15 лет колонии.

По данным издания «Екатеринбург онлайн», Алена Папст также была каратисткой и преподавала у детей. Вместе с мужем Андреем они владели тремя домами в поселке Шиловка, воспитывали двоих детей, сообщили местные жители журналистам.