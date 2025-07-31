Одно из самых тяжелых насекомых нашли в Австралии

Университет Джеймса Кука сообщил, что его ученые открыли новый вид гигантского жука-палочника Acrophylla alta. Исследователи предполагают, что это самое тяжелое насекомое в Австралии.

Профессор Ангус Эммотт, который участвовал в открытии нового вида палочника, сообщил, что вес особи составляет около 44 граммов. «В этом регионе водятся и более длинные палочники, но они довольно легкие. Насколько нам известно на сегодняшний день, это самое тяжелое насекомое в Австралии», — рассказал Эммотт.

Фото: Ангус Эммотт / Университет Джеймса Кука

Ученые обнаружили новый вид на плато Атертон на севере штата Квинсленд. Эммотт объяснил, что открытие произошло только сейчас из-за того, что его среда обитания труднодоступна.

«Он обитает только на небольшом участке высокогорного тропического леса, высоко в кронах деревьев. Поэтому, если только не придет циклон или птица не принесет его вниз, увидеть его смогут очень немногие», — пояснил профессор.

Эммотт полагает, что масса тела этих палочников стала настолько большой, чтобы они могли выживать в холодной и влажной среде.

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Теперь ученые будут искать самца нового вида, пишет The Guardian. Это более сложная задача, так как самцы палочников значительно меньше самок и могут сильно отличаться от них внешне. В некоторых случаях ученые по ошибке относили самцов и самок одного вида к разным видам и даже родам.

«Вам действительно нужно найти самца, совокупляющегося с самкой. Тогда вы понимаете, что это такое, собираете яйца и можете быть уверены, что они действительно являются одним и тем же», — сказал Эммотт.

Университет Квинсленда заявил, что передал два образца нового вида в музей Квинсленда. По данным The Guardian, эксперт по энтомологии из Музея Квинсленда Николь Гантер заявила, что в Австралии еще не описаны до 70% видов насекомых.