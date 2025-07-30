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Мир

В немецком зоопарке убили здоровых обезьян и скормили их хищникам

2 минуты чтения 15:29

Руководство зоопарка в немецком городе Нюрнберг приняло решение убить 12 здоровых гвинейских павианов из-за переполненности их вольера. Об этом пишет Би-би-си. 

Как отмечается, на такой шаг в зоопарке пошли, так как переполненность вольера привела к «усилению конфликтов» между приматами. Издание пишет, что руководство пыталось найти места, куда бы можно было переселить несколько особей, но сделать этого не удалось. После того как животных убили и взяли образцы для исследований, их туши скормили хищникам, которые содержатся в зоопарке, добавляет Би-би-си.

О намерении усыпить нескольких павианов зоопарк Нюрнберга сообщал еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что в зоопарке содержатся 40 особей, а вольер, построенный в 2009 году, рассчитан только на 25 из них. Би-би-си пишет, что раньше павианов отправляли в зоопарки других стран, но и там возможности по приему животных были исчерпаны.

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Директор нюрнбергского зоопарка Даг Энке отметил, что решение об отстреле приматов было принято после «многолетних размышлений» и подчеркнул, что умерщвление животных может быть «законной крайней мерой для сохранения популяции».

«Здоровых животных пришлось убить, потому что зоопарк десятилетиями придерживался безответственной и неустойчивой политики разведения», — заявил представитель природоохранной благотворительной организации Pro Wildlife.

В свою очередь, группы по защите прав животных обратились в полицию, с требованием проверить законность убийства совершенно здоровых особей.

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