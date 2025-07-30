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Мир

СМИ: документы о связях Трампа с РФ нашли в «мешках для сжигания» в секретной комнате ФБР

2 минуты чтения 21:02 | Обновлено: 21:03

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил тысячи конфиденциальных документов о расследовании связей президента США Дональда Трампа с Россией, спрятанных в нескольких «мешках для сжигания» в секретной комнате внутри бюро. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, документы относятся к расследованию ФБР вероятного «сговора предвыборной кампании Трампа с Россией с целью повлиять на исход выборов» в 2016 году. Оно получило название «Ураган перекрестного огня» (Crossfire Hurricane). Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от американского Минюста рассекретить документы о расследовании.

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Источники рассказали Fox News, что одним из обнаруженных в «мешках для сжигания» документов было дополнение к докладу бывшего спецпрокурора Джона Дарема, в котором говорилось об изученных им разведданных. Теперь это дополнение должны рассекретить совместно ФБР, ЦРУ, Агентство национальной безопасности и генпрокурор США Пэм Бонди. После этого документ передадут председателю юридического комитета Сената Чаку Грассли, который должен его опубликовать.

Как пишет Fox News, в дополнении идет речь о том, что ФБР якобы сыграло роль в распространении информации о предполагаемом сговоре Трампа и России, причем еще до того, как бюро начало свое скандальное расследование. Об этом, как утверждается, зарубежные источники сообщили разведывательному сообществу США.

Источники издания отметили, что пока не совсем ясно, что именно означал сбор разведывательной информации, о котором говорится в дополнении к докладу Дарема, однако он, как утверждается, «с тревожной точностью» предсказал последующие шаги ФБР.

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«Обнародование секретного дополнения придаст больше достоверности утверждению о том, что внутри правительства США существовал скоординированный план по оказанию помощи предвыборной кампании [Хиллари] Клинтон в разжигании споров, связывающих Трампа с Россией», — заявил один из источников Fox News.

В июньском интервью ведущему подкаста Джо Рогану Патель рассказал, что обнаружил комнату, полную документов и жестких дисков компьютеров, «которую никто никогда не видел и о которой никто не слышал». По словам Пателя, бывший директор ФБР Джеймс Коми и другие сотрудники бюро заперли ее на ключ и «спрятали ее от мира» в штаб-квартире ФБР.

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