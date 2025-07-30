Обнаружена ранее неизвестная группа крови

Врачи в Индии впервые в мире зафиксировали ранее неизвестную разновидность группы крови, сообщает The New Indian Express. По данным издания, открытие было случайным и произошло при подготовке 38-летней пациентки к операции на сердце, отмечает газета. Формально у женщины была первая положительная группа крови, однако ни один из донорских образцов не подошел.

Местный Центр крови Rotary Bangalore TTK выявил так называемую панреактивность — реакцию крови пациентки на все тестовые образцы и несовместимость с ними. Подозревая редкую или неизвестную группу, специалисты отправили образцы в Международную референтную лабораторию по иммуногематологии в британском Бристоле (IBGRL). После десяти месяцев молекулярных исследований был выявлен новый антиген, не входивший ни в одну из известных классификаций.

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По данным The New Indian Express, антиген получил название CRIB — сокращение от Cromer India Bangalore. Об открытии официально объявили в июне 2025 года на конгрессе Международного общества трансфузии крови (ISBT) в Милане.

Операцию пациентке провели без переливания крови, ее состояние оценивается как стабильное. Медики говорят, что это первый зафиксированный случай антигена CRIB в мире. В регионе уже началось формирование реестра редких доноров, в котором участвуют местные органы здравоохранения и Индийский совет по медицинским исследованиям (ICMR).

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Причины появления редкого антигена пока неизвестны, говорится в публикации. Некоторые специалисты допускают, что его возникновение может быть связано с близкородственными браками, распространенными в некоторых районах Индии. Однако эти предположения пока не подтверждены научными данными.

Газета уточняет, что отдельных публикаций о CRIB в международных научных журналах пока не вышло, но открытие признано профильной британской лабораторией и зарегистрировано в профессиональном сообществе.