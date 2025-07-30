СМИ рассказали о свиданиях Кэти Перри и экс-премьера Канады Трюдо

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо были замечены вместе за ужином в ресторане Le Violon в Монреале, пишет Associated Press.

Сначала видео с Перри и Трюдо разместил портал TMZ, после этого в СМИ и соцсетях начала распространяться информация о романтических отношениях между ними. Как рассказала агентству AP представительница Le Violon, встреча состоялась вечером 29 июля и продолжалась около двух часов. По ее словам, Перри и Трюдо «были довольно расслаблены» и оживленно беседовали, но романтических жестов и нежности по отношению друг к другу они не проявляли.

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Американский таблоид People уточняет, что певица и политик ужинали в сопровождении охраны, которая наблюдала из бара. Журналисты выяснили даже меню пары во время встречи — среди закусок были тунец, говяжий тартар, лобстер и спаржа, в качестве основного блюда им подали ягненка.

Ни Перри, ни Трюдо публично не комментировали свою встречу и слухи о романе. СМИ напоминают, что оба недавно завершили предыдущие отношения. Джастин Трюдо в 2023 году объявил о расставании с супругой Софи Грегуар, с которой у него трое детей. В начале июля стало известно о разрыве Кэти Перри с актером Орландо Блумом, с которым они были вместе девять лет и воспитывают дочь.

Кэти Перри сейчас находится в Канаде в рамках гастрольного тура. Непосредственно перед ужином с Джастином Трюдо она дала концерт в Оттаве, а уже на следующий день выступала в Монреале. В ближайшие дни у Перри запланированы шоу в Квебеке и Торонто, сообщают СМИ.