EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

СМИ рассказали о свиданиях Кэти Перри и экс-премьера Канады Трюдо

2 минуты чтения 16:55

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо были замечены вместе за ужином в ресторане Le Violon в Монреале, пишет Associated Press.

Сначала видео с Перри и Трюдо разместил портал TMZ, после этого в СМИ и соцсетях начала распространяться информация о романтических отношениях между ними. Как рассказала агентству AP представительница Le Violon, встреча состоялась вечером 29 июля и продолжалась около двух часов. По ее словам, Перри и Трюдо «были довольно расслаблены» и оживленно беседовали, но романтических жестов и нежности по отношению друг к другу они не проявляли. 

Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису
Интернет и мемы9 минут чтения

Американский таблоид People уточняет, что певица и политик ужинали в сопровождении охраны, которая наблюдала из бара. Журналисты выяснили даже меню пары во время встречи — среди закусок были тунец, говяжий тартар, лобстер и спаржа, в качестве основного блюда им подали ягненка.

Ни Перри, ни Трюдо публично не комментировали свою встречу и слухи о романе. СМИ напоминают, что оба недавно завершили предыдущие отношения. Джастин Трюдо в 2023 году объявил о расставании с супругой Софи Грегуар, с которой у него трое детей. В начале июля стало известно о разрыве Кэти Перри  с актером Орландо Блумом, с которым они были вместе девять лет и воспитывают дочь.

Кэти Перри сейчас находится в Канаде в рамках гастрольного тура. Непосредственно перед ужином с Джастином Трюдо она дала концерт в Оттаве, а уже на следующий день выступала в Монреале. В ближайшие дни у Перри запланированы шоу в Квебеке и Торонто, сообщают СМИ.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Общество
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации
15:30
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Общество
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
00:01
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Интернет и мемы
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису
17:10 29 июля
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Общество
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально
00:01 29 июля
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Мир
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
17:30 28 июля
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Общество
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
00:01 28 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования