Пострадавшие в детстве от банды насильников женщины обвинили в изнасилованиях полицейских

Пять женщин, пострадавших в детском возрасте от сексуализированного насилия со стороны банды педофилов в городе Ротерем графства Южный Йоркшир на севере Англии, сообщили Би-би-си, что их также насиловали сотрудники городской полиции. Также журналисты изучили показания 25 женщин, пострадавших от других местных «банд груминга». Некоторые из них утверждали, что полицейские сотрудничали с насильниками либо не препятствовали им.

Одна из пострадавших рассказала, что ее с 12 лет насиловал сотрудник полиции Южного Йоркшира, угрожая вернуть ее банде в случае отказа. «В мире, где над тобой так сильно издеваются, одно изнасилование [сотрудником полиции] было гораздо легче, чем многократные изнасилования [бандой], и я думаю, что он это знал», — сообщила она Би-би-си.

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По данным исследования 2014 года, которое по поручению правительства Великобритании провела профессор Алексис Джей, с 1997 по 2013 в Ротереме не менее 1400 девочек и мальчиков разных национальностей пострадали от сексуализированного насилия и принуждения к проституции. В отчете также было сказано, что полиция относилась ко многим жертвам «с отвращением».

«Судя по прочитанным и услышанным нами свидетельствам, большинство жертв опознали в своих преступниках выходцев из Пакистана», — уточнила Джей. По данным Би-би-си, чиновники ранее умалчивали об этническом происхождении большинства участников банд, опасаясь обвинений в расизме.

Изучив показания женщин, журналисты выяснили, что полицейские насиловали детей в Ротереме с середины 1990-х до начала 2000-х годов — в то же время, когда их эксплуатировали «банды груминга». Некоторым пострадавшим было на тот момент 11 лет.

Эти показания 30 женщин дали адвокатской конторе Switalskis Solicitors, и только 17 из них согласились на допрос в полиции. Расследованием преступлений бывших коллег занимается подразделение полиции Южного Йоркшира по особо тяжким преступлениям.

Джей заявила Би-би-си, что ее «шокировало», что расследованием действий бывших полицейских займутся их коллеги. По ее мнению, дело необходимо передать другому органу или независимой организации.

«Мы знаем, как тяжело жертве или выжившему, которого так сильно подвели в прошлом, довериться сегодняшней полиции Южного Йоркшира», — ответила на это помощник начальника полиции графства Хейли Барнетт. Она утверждает, что пострадавшие находятся «в центре» расследования, и следователи действуют исключительно в их интересах.

Пострадавшая по имени Уиллоу (имя изменено) сообщила изданию, что в 1997 году, когда ей было 11 лет, на нее напала «банда груминга» и в течение последующих пяти лет ее изнасиловали сотни мужчин. Также она обвинила в сексуализированном насилии двоих полицейских.

По словам Уиллоу, один из полицейских «либо требовал орального секса, либо насиловал на заднем сиденье полицейской машины». Она сказала, что однажды она попыталась отказать полицейскому, и тогда он позвонил членам банды напрямую, угрожая отдать ее им.

«Я бы предпочла быть изнасилованной один раз или заняться оральным сексом с одним мужчиной, чем отправиться куда-то, где, я знаю, будут 15-20 парней один за другим. Так было проще», — рассказала Уиллоу.

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В январе глава SpaceX Илон Маск опубликовал серию твитов об этнических бандах сутенеров в Великобритании под общей темой «Поругание Британии», сообщает Би-би-си. В своих публикациях бизнесмен обвинил нынешнего британского премьера Кира Стармера в том, что он якобы скрывал масштаб происходящего, когда возглавлял Королевскую прокурорскую службу с 2008 по 2013 год.

После заявлений Маска Стармер заявил, что во время работы в прокуратуре он возобновлял ранее закрытые дела о насилии и принуждении несовершеннолетних к проституции. Стармер отметил, что он возбудил первое громкое дело об этих преступлениях — именно против этнической банды.