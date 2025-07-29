EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые назвали способы резко сократить заболеваемость раком печени

2 минуты чтения 14:26 | Обновлено: 15:16

Комиссия медицинского журнала The Lancet по раку печени заявила, что больше половины случаев этого заболевания можно предотвратить, если снизить уровень ожирения, уменьшить потребление алкоголя и увеличить вакцинирование пациентов от гепатитов B и C. 

По прогнозу Международного агентства по изучению рака, к 2050 году число случаев рака печени в мире почти удвоится. Если в 2022 году было зафиксировано 870 тысяч случаев, то через 25 лет медики начнут выявлять полтора миллиона заболеваний в год. Авторы статьи утверждают, что их предложения помогут предотвратить до 17,3 миллиона новых случаев рака и спасти около 15,1 миллиона жизней к середине столетия.

В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально
Общество24 минуты чтения

Ведущий автор исследования Цзянь Чжоу из Фуданьского университета в Китае отметил, что рак печени — одно из самых серьезных онкологических заболеваний, пятилетняя выживаемость при котором составляет 5-30%. Соавтор комиссии Lancet по раку печени Валери Паради из больницы Божон во Франции сказала The Guardian, что важно повышать осведомленность общества о растущей проблеме.

Ученые подчеркнули, что накопление жира в печени (стеатоз) — одна из самых быстрорастущих причин рака этого органа, причем это состояние есть у трети населения мира. Число случаев стеатоза растет из-за распространения ожирения.

Этих девочек воспитывают как мальчиков
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
Мир13 минут чтения

Согласно прогнозу авторов статьи, доля случаев рака печени, связанных с алкоголем, увеличится до 21% к 2050 году. Эта причина злокачественной опухоли печени находится на втором месте по скорости роста после жировой инфильтрации. При этом доля случаев этого рака, связанных с гепатитами B и C, снизится до 37% и 26% соответственно.

Доцент кафедры гепатологии Института раннего рака Кембриджского университета Мэтт Хоар рассказал, что предложенные способы сокращения числа случаев рака уже доказали свою эффективность в Японии. По его словам, эта страна успешно снизила уровень смертности с помощью профилактических мер и развития диагностики рака на ранних стадиях.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Общество
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально
00:01
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Мир
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
17:30 28 июля
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Общество
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
00:01 28 июля
Нехорошая квартира
Криминал
Нехорошая квартира
За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд
17:00 27 июля
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
Экономика
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald's или Starbucks
00:01 27 июля
Этих подростков боится даже Google
Интернет и мемы
Этих подростков боится даже Google
Молодые хакеры обходят системы безопасности крупнейших компаний мира. Они обнаружили там «серьезную брешь»
17:00 26 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования