Ученые назвали способы резко сократить заболеваемость раком печени

Комиссия медицинского журнала The Lancet по раку печени заявила, что больше половины случаев этого заболевания можно предотвратить, если снизить уровень ожирения, уменьшить потребление алкоголя и увеличить вакцинирование пациентов от гепатитов B и C.

По прогнозу Международного агентства по изучению рака, к 2050 году число случаев рака печени в мире почти удвоится. Если в 2022 году было зафиксировано 870 тысяч случаев, то через 25 лет медики начнут выявлять полтора миллиона заболеваний в год. Авторы статьи утверждают, что их предложения помогут предотвратить до 17,3 миллиона новых случаев рака и спасти около 15,1 миллиона жизней к середине столетия.

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Ведущий автор исследования Цзянь Чжоу из Фуданьского университета в Китае отметил, что рак печени — одно из самых серьезных онкологических заболеваний, пятилетняя выживаемость при котором составляет 5-30%. Соавтор комиссии Lancet по раку печени Валери Паради из больницы Божон во Франции сказала The Guardian, что важно повышать осведомленность общества о растущей проблеме.

Ученые подчеркнули, что накопление жира в печени (стеатоз) — одна из самых быстрорастущих причин рака этого органа, причем это состояние есть у трети населения мира. Число случаев стеатоза растет из-за распространения ожирения.

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Согласно прогнозу авторов статьи, доля случаев рака печени, связанных с алкоголем, увеличится до 21% к 2050 году. Эта причина злокачественной опухоли печени находится на втором месте по скорости роста после жировой инфильтрации. При этом доля случаев этого рака, связанных с гепатитами B и C, снизится до 37% и 26% соответственно.

Доцент кафедры гепатологии Института раннего рака Кембриджского университета Мэтт Хоар рассказал, что предложенные способы сокращения числа случаев рака уже доказали свою эффективность в Японии. По его словам, эта страна успешно снизила уровень смертности с помощью профилактических мер и развития диагностики рака на ранних стадиях.