Крупнейший пассажирский самолет оказался проблемным и незаменимым

Самый крупный в мире коммерческий пассажирский самолет Airbus SE A380, который вновь стал востребованным на фоне восстановления мировой авиации после пандемии коронавируса, столкнулся с новыми трудностями. Содержание этого устаревшего крупнейшего самолета в безопасном состоянии становится все более затратным для авиакомпаний, пишет Bloomberg.

Среди проблем, с которыми сталкиваются авиакомпании при эксплуатации Airbus SE A380, агентство выделяет устаревшие аварийно-спасательные трапы и неисправности осей шасси. Всего с января 2020 года авиаперевозчики получили 95 директив летной годности (Airworthiness Directive) для этого самолета. По количеству таких предписаний A380 почти вдвое опережает крупные самолеты от компании Boeing за тот же период.

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Директива летной годности — это документ, который выпускают авиационные власти, чтобы устранить проблемы, способные повлиять на безопасность полетов. Проще говоря, это правило, которое требует от авиакомпаний провести определенные работы, чтобы избежать возможных проблем.

В годы своего расцвета A380 считался символом международного сотрудничества, так как его комплектующие производили около полутора тысяч компаний по всему миру. Сегодня же его сложная конструкция создает серьезные трудности для разрозненных и перегруженных цепочек поставок.

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Кроме того, учитывая, что Airbus SE A380 вмещает около 500 пассажиров, задержки рейсов из-за технических неисправностей могут обойтись авиакомпаниям в крупные суммы и нарушить график полетов. Так, по данным компании Lufthansa Technik, на комплексную техническую проверку такого крупного самолета может понадобиться до 60 тысяч рабочих часов.

Несмотря на все возникающие трудности авиакомпании продолжают использовать Airbus SE A380, это происходит в основном из-за нехватки новых самолетов, подчеркивает Bloomberg. Агентство также напоминает, что производство Airbus SE A380 прекратилось в 2021 году из-за низких продаж.