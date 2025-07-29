EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Крупнейший пассажирский самолет оказался проблемным и незаменимым

2 минуты чтения 14:30

Самый крупный в мире коммерческий пассажирский самолет Airbus SE A380, который вновь стал востребованным на фоне восстановления мировой авиации после пандемии коронавируса, столкнулся с новыми трудностями. Содержание этого устаревшего крупнейшего самолета в безопасном состоянии становится все более затратным для авиакомпаний, пишет Bloomberg.

Среди проблем, с которыми сталкиваются авиакомпании при эксплуатации Airbus SE A380, агентство выделяет устаревшие аварийно-спасательные трапы и неисправности осей шасси. Всего с января 2020 года авиаперевозчики получили 95 директив летной годности (Airworthiness Directive) для этого самолета. По количеству таких предписаний A380 почти вдвое опережает крупные самолеты от компании Boeing за тот же период.

В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально
Общество24 минуты чтения

Директива летной годности — это документ, который выпускают авиационные власти, чтобы устранить проблемы, способные повлиять на безопасность полетов. Проще говоря, это правило, которое требует от авиакомпаний провести определенные работы, чтобы избежать возможных проблем.

В годы своего расцвета A380 считался символом международного сотрудничества, так как его комплектующие производили около полутора тысяч компаний по всему миру. Сегодня же его сложная конструкция создает серьезные трудности для разрозненных и перегруженных цепочек поставок.

Этих девочек воспитывают как мальчиков
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
Мир13 минут чтения

Кроме того, учитывая, что Airbus SE A380 вмещает около 500 пассажиров, задержки рейсов из-за технических неисправностей могут обойтись авиакомпаниям в крупные суммы и нарушить график полетов. Так, по данным компании Lufthansa Technik, на комплексную техническую проверку такого крупного самолета может понадобиться до 60 тысяч рабочих часов.

Несмотря на все возникающие трудности авиакомпании продолжают использовать Airbus SE A380, это происходит в основном из-за нехватки новых самолетов, подчеркивает Bloomberg. Агентство также напоминает, что производство Airbus SE A380 прекратилось в 2021 году из-за низких продаж.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Общество
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально
00:01
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Мир
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
17:30 28 июля
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Общество
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
00:01 28 июля
Нехорошая квартира
Криминал
Нехорошая квартира
За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд
17:00 27 июля
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
Экономика
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald's или Starbucks
00:01 27 июля
Этих подростков боится даже Google
Интернет и мемы
Этих подростков боится даже Google
Молодые хакеры обходят системы безопасности крупнейших компаний мира. Они обнаружили там «серьезную брешь»
17:00 26 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования